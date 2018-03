Xbox One vs. PC: así fue la comparación de Sea of Thieves en diferentes consolas

Rare y Microsoft colaboraron para el desarrollo y distribución de Sea of Thieves. Han pasado solo tres días desde su lanzamiento en Xbox One y PC , y ya ven los positivos resultados de su trabajo, más de un millón de jugadores se ha conectado para probar este nuevo RPG.

El medo IGN realizó la comparación de Sea of Thieves en las diferentes versiones de consolas disponibles: PC, Xbox One S y Xbox One X y Xbox One. La comparativa se centra en varios aspectos gráficos.

Se analizó la iluminación, efectos visuales, texturas y simulación de fluidos. Este último aspecto es muy importante ya que pasaremos la mayor parte del tiempo en el mar. La versión de Xbox One X al parecer es la que está mejor optimizada pero PC le sigue por muy poco.

El juego no llegará a PlayStation 4 ni otra consola de Sony debido a que es un exclusivo de Microsoft. La empresa viene realizando un gran esfuerzo de programación para que los jugadores de Xbox One y PC puedan compartir entregas, muy pronto llegarán más juegos con esta función.