¿Suscrito al servicio Xbox Live Gold ? Microsoft te trae una excelente noticia: el lanzamiento mensual de videojuegos gratuitos para la consola Xbox One y Xbox 360.



Algunos títulos de la Xbox One y de Xbox 360 que llegarán en agosto estarán disponibles durante la primera quincena del mes. Otros a partir de esa fecha hacia adelante, así que ve preparando tus horarios para disfrutar de estos juegos.



Los videojuegos en cuestión son los siguientes:



Forza Horizon 2 Standard – 10th Anniversary Edition-Disponible para Xbox One del 1 al 31 de Agosto.

For Honor Standard Edition - Disponible para Xbox One del 16 de agosto al 15 de septiembre.

Dead Space 3 - Disponibles para Xbox One y Xbox 360 del 1 al 15 de agosto.

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two - Disponibles para Xbox One y Xbox 360 del 16 al 31 de agosto.

