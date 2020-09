¡Ojo con los detalles más pequeños! Un usuario de Reddit reveló que Microsoft grabó algo muy particular en uno de los componentes de la Xbox Series S, la versión barata del Series X. Se trata del casco de Master Chief, el protagonista de la saga Halo, que aparece grabado en la fuente de energía de la potente máquina.

Lyrical Thunder publicó una imagen de la PSU Xbox Series S en un foro dedicado a la consola de Microsoft Xbox One. La captura de pantalla proviene del tráiler oficial “Inside Xbox Series S”.

Este tipo de detalles en las consolas Xbox no es nada nuevo para la comunidad. Anteriormente, los jugadores hallaron el mensaje “Hello From Seattle” en la mayoría de los dispositivos Xbox, así como a Master Chief montando un escorpión en Xbox One X.

El caso de Master Chief en la base de la Xbox Series S

Acerca de la Xbox Series X, sigue siendo un misterio cuál será el huevo de pascua que Microsoft tiene planeado. Habrá que prestar mucha atención a los detalles de los próximos anuncios.

La Xbox Series X y Series S costarán 499 y 299 dólares, respectivamente. Los precios de ambas consolas varían en América Latina: 13 999 y 8 499 pesos en México, y 2 499 900 y 1 499 900 pesos en Colombia. En el caso de Chile, la Xbox Series X y Series S sale por 529 990 y 319 990 pesos, respectivamente.

Xbox Series S | Diferencias

Microsoft dio a conocer los precios oficiales de la Xbox Series S y Series X, por lo que muchos tienen la duda sobre cuál es la base técnica para que la compañía cobre la diferencia entre ambas máquinas. Lo bueno es que ya tenemos información oficial al respecto.

Si bien el precio de la Xbox Series S es menor a la Series X, hay elementos que ambas consolas comparten. Según los detalles técnicos proporcionados por Microsoft, ambas máquinas llegan un procesador (CPU) de ocho núcleos basado en Zen 2. La diferencia es que en la Series X se ejecutará a 3,8 GHz mientras que en la Series S a 3,6 GHz.

Respecto a los gráficos, la Xbox Series X lleva la delantera con una potencia de GPU de 12,15 Teraflops, mientras que la Xbox Series S tiene una potencia de GPU de apenas 4 Teraflops.