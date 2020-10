Varios medios especializados han tenido acceso a la Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft. Si bien destaca por ser muy silenciosa y con tiempos de carga mínimos, la Xbox Series X expulsa mucho calor.

El portal LeStream dedicó varias líneas a un problema que podría comprometer el rendimiento de la Xbox Series X. “Se calienta, se calienta. No hace nada de ruido, pero por otro lado, expulsa calor, es violento. Puedes entrar en calor gracias a Xbox Series X, está claro. Desde el punto de vista del sonido es buena, pero se calienta”.

LeStream precisa que los ventiladores de Xbox Series X actúan como difusores que expulsan aire caliente. Este mismo detalle no sucede con la PS5 luego de haber sido testeada por youtubers japoneses.

Por su parte, el podcast GiantBomb señaló que el puerto de expansión de memoria de la Xbox Series X se puede calentar bastante incluso cuando el sistema está en suspensión.

Hay que precisar que la Xbox Series X es más potente que la PS5, por lo que es comprensible el aumento del calor. Sin embargo, el sistema de ventilación de la PS5 parece ser superior con las primeras impresiones de la prensa especializada.

Microsoft anunció los precios oficiales de la Xbox Series S y Xbox Series S por 499 y 299 dólares, respectivamente. Todo indica que la conversión no será la misma para esta parte del mundo.

De acuerdo con IGN, los precios de la Xbox Series X y Series S serán de 13 999 y 8 499 pesos en México, y 2 499 900 y 1 499 900 pesos en Colombia, respectivamente. En el caso de Chile, la Xbox Series X y Series S sale por 529 990 y 319 990 pesos, respectivamente.

XBOX | Sin stock

Era cuestión de tiempo para que sucediera esto. Se inició la preorden de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que varios gamers acudieron a las tiendas online para separar una de las potentes consolas. Y como era de esperarse, no quedaron más reservas en solo minutos.

Los pedidos anticipados de Xbox Series X y Xbox Series S se agotaron en las principales tiendas online. El stock de Amazon, Best Buy, Walmart y Gamestop no satisfizo la demanda de la comunidad gamer. Incluso, Microsoft Store no se dio abasto.