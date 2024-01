Like a Dragon: Infinite Wealth pisa fuerte con el regreso de Ichiban Kasuga a la acción. El nuevo videojuego de rol desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio promete acción, una historia cautivadora y una aventura por las calles de Hawai al fiel estilo del yakuza más entrañable en la industria de los videojuegos. Pusimos a prueba el título para contarte cuáles son nuestras impresiones y si es necesario comprar el juego anterior, Yakuza Like a Dragon, para disfrutar de la nueva entrega.

Tranquilo, las siguientes líneas no tendrán spoiler y solo abordaremos la jugabilidad. Hecha la advertencia, prepárate para todo lo que tenemos que decirte.

La dinámica de las peleas

Like a Dragon: Infinite Wealth ha planteado la jugabilidad sin perder la esencia de la saga y con novedades que suman y otras bien pueden ignorarse. Los desarrolladores dieron en el clavo al permitir el movimiento de los personajes para golpear a los rivales con artículos de la calle o hacer combos con los compañeros del equipo. Esto último no es tan seguido como uno quisiera porque los rivales no suelen posicionarse en medio de tu equipo para conectar el combo, por lo que los combates -en su mayoría- serán del tipo “bolos”, es decir, golpear a un rival para que este, al salir despedido, golpee al resto y así hacer más daño.

Pocas veces pude hacer combo en las batallas

Podrás sanar a los personajes desde el menú de pausa con un solo botón

Otro cambio interesante en Infinite Wealth, y que suma dificultad a diferencia de Like a Dragon, es que subir de nivel en el trabajo de tu personaje no hará que la barra de salud se complete. Esto hace que, al menos al principio del juego, los objetos de curación sean valiosos e inviten a plantear una mejor táctica para reducir el daño de cada encuentro.

Subir de rango en el trabajo no sanará por completo al personaje

El juego señala cuáles son los rivales más peligrosos

Y hablando de los combates, Infinite Wealth hace que sea mucho más sencillo evitarlos con un poco de sigilo. A diferencia de Like a Dragon, donde debías cambiar de calle para sortear a los rivales con tal de no combatir y perder tiempo con villanos de poco nivel, Infinite Wealth hace que solo uno de los rivales sea quien esté atento a tu presencia y puedes escapar porque su reacción no es inmediata. Además, el juego incluye un sistema de señales para advertir de cuáles son los villanos que te superan por mucho. No siempre el cálculo es perfecto porque bien puedes sobrevivir pero es un avance que se agradece.

Puedes saludar a las personas y convertirse en amigos

El mapa incluye información extra de los locales

Algo que Infinite Wealth quitó, y no es de mi agrado, es la secuencia de botones para las habilidades. Ahora deberás memorizarlos para hacer el máximo daño posible para empatar los botones con la secuencia de ataque. Al menos así la dificultad es mayor y cae bien mientras estés enfrentándote a los rivales de tu mismo nivel.

Información de los resultados de batalla

Más maneras de transportarse y socializar

Ichiban Kasuga se actualiza y podrá moverse por Hawai en transportadores personales y trolebús. También podrás recurrir al taxi pero no sirven de mucho para las cortas distancias, por lo que cae bien el ahorro. De taxi en taxi podrás perder varios dólares que pueden invertirse en artículos valiosos.

Transportador personal en el juego

El carisma de Ichiban no podía solo limitarse a sus compañeros de batalla. El nuevo juego añadió la dinámica de amigos para que puedas ganar artículos extras. Es divertido hacerlo pero no tiene mucho más sentido hacerlo ni tiene un atractivo especial como para que valga la pena. No se puede decir lo mismo que la aplicación de citas que sirve para conocer gente y aumentar tu carisma, inteligencia o pasión; elementos que sí te servirán para avanzar en la historia.

Trolebús para moverte por el juego

¿Debes jugar Yakuza Like a Dragon antes de Infinite Wealth?

Infinite Wealth bien funciona por sí solo porque hay escenas dedicadas al pasado para explicar la trama del nuevo juego. No obstante, las explicaciones son muy básicas para comprender la magnitud del drama de Ichiban. Es más, los primeros minutos del juego pueden aburrir a los recién llegados de la franquicia porque desconocen el vínculo entre los protagonistas.

El sistema no muestra la secuencia de botones para las habilidades

En mi opinión, sí deberías jugar Yakuza Like a Dragon para darte el gusto en Infinite Wealth y notarás cómo la intensidad, la ternura y los desenlaces tienen la misma potencia, así como las tramas secundarias que nos enseñan sobre el carácter de Ichiban.

Las gráficas son convicentes

Like a Dragon: Infinite Wealth estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC a partir del 26 de enero de 2024.