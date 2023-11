Para celebrar un cuarto de siglo de increíbles duelos en Master Duel de Yu-Gi-Oh!, Konami ofrece a los jugadores una variedad de bonificaciones gratuitas por iniciar sesión, que incluyen 1000 gemas. Y eso no es todo, los gamers también tienen la oportunidad única de obtener las tres icónicas tarjetas de Dios Egipcio con arte alternativo.

Así es, hasta el 4 de enero del próximo año, al iniciar sesión en Master Duel de Yu-Gi-Oh! en siete días diferentes durante el período de la campaña, los gamers recibirán montones de recompensas, que incluyen un total de 1000 gemas.

Una de estas recompensas es una tarjeta de Dios Egipcio: el mamut Obelisco el Atormentador con arte alternativo especial y en Acabado real. La lista completa de recompensas de inicio de sesión es:

Día 1: Obelisco el Atormentador (arte alternativo) en Acabado real .

(arte alternativo) en . Día 2: 500 gemas.

Día 3: Boleto de paquete secreto “ Los que sirven a Ra” ( The Ones Who Serve Ra ).

( ). Día 4: 300 gemas.

Día 5: Ícono de Obelisco el Atormentador (arte alternativo).

(arte alternativo). Día 6: Boleto de paquete secreto “ Los que sirven a Ra” ( The Ones Who Serve Ra ).

( ). Día 7: 200 gemas.

Pero eso no es todo, ya que hasta el 9 de enero, el set del 25 aniversario del juego de cartas Yu-Gi-Oh! ofrece a los jugadores la oportunidad de obtener otra carta con arte alternativo de Dios egipcio en un Acabado real. El majestuoso Slifer el Dragón del Cielo puede volar hacia tus barajas junto con otros artículos que presentan al dios alado carmesí.

Detalles aparte, el set completo, que solo puede adquirirse una vez, incluye a Slifer el Dragón del Cielo (arte alternativo) en Acabado real, 25 paquetes maestros que contienen 3 tarjetas súper raras por paquete y otros tres artículos de Slifer el Dragón del Cielo, a saber, un campo de duelo, una funda y un ícono. Todo el set está disponible ahora por solo 2500 gemas.

Y como plus a todo esto, la tercera de las tres tarjetas de Dios Egipcio se puede adquirir a través del nuevo paquete secreto “Los que sirven a Ra” (The Ones Who Serve Ra). Este paquete estará disponible a través de la tienda en el juego desde ahora y hasta el 9 de enero de 2024, y ofrecerá la oportunidad de recibir El Dragón Alado de Ra (Arte alternativo). Los jugadores también podrán tener la oportunidad de abrir un paquete gratis durante el período de disponibilidad.

Yu-Gi-OH! Master Duel se puede jugar gratis con compras en el juego en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS y Android, y está disponible ahora.