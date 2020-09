En estos días, “Friends” es un clásico de la televisión que sigue siendo tan popular que llevó a HBO Max a pagar $425 millones para asegurar los derechos de transmisión del programa, según Fox Business, a pesar de haber sido estrenado en el lejano 1994 y posiblemente las nuevas generaciones no supieran de su existencia.

La serie de la NBC llegó a su fin en el 2004 después de 10 largas temporadas que se dividieron en 236 episodios. Ha sido reconocida como una de las mejores series de todos los tiempos recibiendo premios por su sintonía, guion, los actores participantes y formar parte de listas de éxito en la pantalla chica para TV Guide y los Emmy Awards.

“Friends” sigue la vida de un grupo de amigos de la infancia que se encuentran a mitad de sus 20. Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross comparten numerosas aventuras y romances entre ellos, siendo uno de los más recordados el amor “prohibido” entre Monica y Chandler que se reveló al final de la temporada 4.

Sin embargo, los guionistas de la serie admitieron a Vulture que este romance se había planeado para mucho antes, pero la tensión que hicieron Rachel y Ross en la serie hizo que se retrasara la realización de esta unión. ¿Qué pasó exactamente? Screenrant hace un recuento de todo lo que pasó durante esos años.

EL ROMANCE DE CHANDLER Y MONICA IBA A SUCEDER MUCHO ANTES EN “FRIENDS”

La relación de Monica y Chandler iba a suceder mucho antes en la serie (Foto: CBS)

Como se recuerda, Chandler y Monica se unieron la noche antes de la boda de Ross y Emily en Londres, al final de la temporada 4 “El de la boda de Ross, Parte 2”, cuando Monica se emborrachó y estaba buscando a alguien con quien ligar. Su supuesta “aventura de una noche” terminó convirtiéndose en la relación más sólida del programa.

Hablando con Vulture, el escritor y productor ejecutivo Scott Silveri compartió que la química entre Chandler y Monica se hizo evidente para ellos en la temporada 2, específicamente en el episodio “The One Where Ross Finds Out”, donde Monica comenzó a entrenar a Chandler para que pudiera perder algo de peso.

Silveri agregó que el hecho de que Chandler y Monica se conviertan en pareja se propuso durante la tercera temporada, pero la escritora Shana Goldberg-Meehan dijo que era demasiado pronto para presentar a otra pareja, por lo que esperaron un poco más. ¿El motivo? la relación de Rachel y Ross.

El infame “break” de Ross y Rachel ocurrió en la temporada 3, y eso llamó toda la atención no solo de la audiencia sino también de los escritores, por lo que tuvieron que esperar para presentar a Monica y Chandler como pareja. Al parecer, el choque del “break” había sido inesperado para todas las partes.

Silveri explicó que el programa no podía basarse en una sola relación si quería ser entretenido por más tiempo, además que emparejar a Chandler y Monica se sentía orgánico. La forma en que se acercaron a esta nueva pareja también fue diferente, ya que toda la relación de Ross y Rachel fue “experimentada por el grupo”, mientras que la de Monica y Chandler se mantuvo en secreto por un tiempo.

Las intenciones de los escritores de convertir a Chandler y Monica en una pareja se podían sentir incluso antes de que Ross conociera a Emily, sobre todo en el final de la temporada 3 “The One At The Beach” y en el primer episodio de la temporada 4 “The One With The Jellyfish”, donde Chandler siguió presionando Monica para que lo considere su novio.

La relación de Monica y Chandler iba a suceder mucho antes en la serie (Foto: CBS)

Incluso con todas esas pistas sobre el futuro de Chandler y Mónica, su relación fue una sorpresa para los espectadores, pero la pareja se ganó a la audiencia rápidamente. Esperar hasta la temporada 4 para unirlos fue una decisión muy sabia, más aún porque el público ya estaba cansada del drama de Ross y Rachel para entonces, y esta nueva pareja fue un soplo de aire fresco.

Si Monica y Chandler se hubieran reunido antes en “Friends”, los espectadores podrían haber tardado más en aceptarlos, en especial porque todas las miradas estaban en Rachel y Ross, aunque si se hubiera mantenido la evolución de su relación como fue con los años, posiblemente habría tenido el mismo resultado.

La relación de Monica y Chandler iba a suceder mucho antes en la serie (Foto: CBS)

