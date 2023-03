Ibai Llanos ha comentado en múltiples ocasiones en sus transmisiones de Twitch que desea cambiar de estado físico, sobre todo bajar de peso. Sin embargo, ha abandonado sus entrenamientos cada vez que lo intentó y sus seguidores están preocupados de que en esta ocasión el resultado sea el mismo.

A través de YouTube, el creador de contenido español compartió un video que preocupó a más de uno. Explicó que ha perdido la motivación, pese a esto no abandonará todo lo avanzado.

“Estas tres últimas semanas no he entrenado tanto como las semanas anteriores y os quiero explicar por qué...”, comenzó a detallar Ibai. “He perdido un poco la motivación. En octubre y noviembre, empecé con la idea de hacer un cambio físico, primero por mi salud y segundo porque además quiero afrontar el reto de participar en la Velada del Año 4″.

Fans critican a Ibai Llanos

¿Te imaginas a Ibai Llanos en un ring de boxeo? Pues su cambio físico apunta a dar todo un espectáculo en la Velada del Año, uno de sus eventos estrella que reúne a millones de espectadores al año.

Este video recibió muchas críticas de parte de sus seguidores. Algunos de ellos intentaban explicar que el hacer ejercicio no tiene tanto que ver con la motivación, sino convertir la actividad física en una rutina y mantenerla con disciplina.

El mismo Ibai Llanos se tomó el tiempo de responder al respecto a través de su cuenta de Twitter: “Fracasa quien no lo intenta. Nunca llames fracasado a alguien que no para de intentarlo una y otra vez. Tampoco lo he dejado. Entrené ayer y he entrenado hoy. Voy a ponerme estos tweets en mi habitación para leerlos cada mañana”.

Fracasa quien no lo intenta. Nunca llames fracasado a alguien que no para de intentarlo una y otra vez. Tampoco lo he dejado. Entrené ayer y he entrenado hoy. Voy a ponerme estos tweets en mi habitación para leerlos cada mañana. https://t.co/uzJv0PPUgB — Ibai (@IbaiLlanos) March 14, 2023

