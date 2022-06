Barcelona es una fiesta. Varios creadores de contenido como TheGrefg, Dj Mariio, Arigameplays, el Rubius, entre otros, llegaron a La Velada del Año 2 para disfrutar de los combates. A este evento están invitados los streamers de Twitch y YouTube más virales de España y Latinoamérica.

Sin embargo, sorprendió en la Alfombra Roja la aparición de dos futbolistas: Borja Iglesias (Real Betis) y Reguilón (Tottenham FC). El primero llegó bastante casual y casi entre amigos y familia.

Recordemos que Iglesias cuenta con un equipo de eSports de FIFA 22 llamado DUX, el cual comparte con Thibaut Courtois y Dj Mariio.

Por otro lado, Reguilón comentó en la entrevista oficial que se tomó unas semanas de vacaciones y que no podía perderse este evento. “Esta semana que tengo vacaciones, no me lo pierdo. El (combate) de Momo y Viruzz es el más picante de la noche”, declaró el lateral del Tottenham.

Marta Díaz, su novia, confesó que no sabe mucho de boxeo, pero que desea que gane Arigameplays.

La Velada del Año 2: Borja Iglesias y Reguilón coinciden en la Alfombra Roja del evento. (Foto: Twitch)

¿Dónde ver La Velada del Año 2?

Recuerda que puedes seguir todas las incidencias a través del canal oficial de Twitch de Ibai Llanos. Luego de la Alfombra Roja, inicia los conciertos en vivo y los combates más esperados en el mundo del streaming.

