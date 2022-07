La Velada del Año 2, uno de los eventos del streamer de Ibai Llanos más esperados, se realizó este sábado 25 de junio en la ciudad de Barcelona, contó con un lleno total y alcanzó un récord en su canal de 3.3 millones de usuarios conectados viendo este evento. En el combate más importante de la noche, MR. Jagger venció a David Bustamante, rompiendo todo pronóstico que daba como favorito al cantautor. La ‘Princesita’, por segundo año consecutivo, se ha quedado con la estelar luego de que el año pasado venciera a Viruzz.

RESULTADOS EN DIRECTO | LA VELADA DEL AÑO 2 EN VIVO

- Míster Jagger es el ganador de la estelar en La Velada del Año 2. Por segundo año consecutivo se queda con el combate más importante. Esta vez, venció a Bustamante por abandono.

- Míster Jagger y Bustamante ya pelean en lo que es el último combate de la noche.

- Terminó el show de Bizarrap y ahora toca el combate estelar.

- En el siguiente combate, Lolito venció a Luzu. Recordemos que este último era el gran favorito del público.

- Por decisión unánime, Viruzz se lleva el triunfo ante el argentino Momo.

- Momo vs. Viruzz es la siguiente pelea.

- Luego de la pelea de Ari, Duki enciende a todo el público de Barcelona con su show en vivo.

- Ari GamePlays venció a Paracetamor por dos votos a favor contra uno.

- Spursito vence a Carola en el primer combate por decisión unánime.

Así se alista Momo para La Velada del Año 2 | Video: Twitter

¿CUÁNDO SE HACE LA VELADA DEL AÑO 2 DE IBAI?

La Velada del Año 2 se realizará este sábado 25 de junio y se llevará a cabo en el Pabellón Olímpico de Badalona en la ciudad de Barcelona.

¿DÓNDE Y CÓMO SE PUEDE VER ONLINE LA VELADA DEL AÑO 2?

La única opción para ver online el evento de La Velada del Año 2 es a través del Twitch de Ibai Llanos, cuya transmisión arranca a las 17:20 horas de España.

¿A QUÉ HORA VER LA VELADA DE IBAI?

Cabe destacar que este evento es presencial y virtual. Aquellos que quieran asistir al evento se realizará este sábado 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona (Barcelona). Las puertas se abrirán a las 17:00 horas local y los precios desde los 23.81 hasta los 247.62 euros. Eso sí, todas las localidades están agotadas.

Si eres de los que verán La Velada del Año 2 online puedes hacerlo a través del Twitch de Ibai Llanos desde las 17:20 horas de España (10:20 Perú) y los invitados desfilarán entre las 17:30 y 18:30 horas. Se espera que las peleas arranquen a las 19:15 horas.

17:30 - Alfombra roja

18:45 - Rels B

19:15 - Carola vs. Spursito

19:45 - Nicki Nicole

20:15 - Paracetamor vs Ari

20:40 - Duki

21:00 - Momo vs Viruzz

21:20 - Quevedo

21:50 - Luzu vs Lolito

22:10 - Bizarrap

22:30 - Bustamante vs. Jagger

23:00 - Fin evento

¿CUÁLES SON LAS PELEAS DE LA VELADA DEL AÑO 2?

Para la primera pelea se enfrentarán Carola vs. Spursito, quienes abrirán el evento de La Velada del Año 2. El segundo combate será el femenino y uno de los más esperados entre Ari Gameplays vs. Paracetamor. Posteriormente, Viruzz vs. Momo (argentino) se verán las caras y la cuarta pelea antes de la estelar estará protagonizada por Luzu vs. Lolito, dos de los streamers españoles más famosos.

ESTE 25 DE JUNIO TE LO COMES CRUDO @momorelojero ES TU PELEA POR LA QUE TANTO ENTRETASTE VAMOA REY ARGENTINA EATA CON VOS#Argentinas #momoladistia #geronimobenavides #veladadelaño #boxeo pic.twitter.com/3cVcbFinfu — clipiadisimos (@clipiadisimos) June 23, 2022

Finalmente, la pelea estelar estará protagonizada por el cantautor español David Bustamanete, quien se sometió a una intensa rutina en este último mes para perder 15 kilos, contra Míster Jagger, ganador de la estelar el año pasado. En un inicio iba a ser el actor Jaime Lorente, famoso por su personaje de Denver en La Casa de Papel, pero por un tema de calendario no pudo participar.

Últimas sesiones de entrenamiento perfeccionando la técnica del Frotado de Cuerda Inferior gracias a la inestimable mentoría de @PabloMF_coach en el Usera Fight Club

🪝SEGUIMOS MEJORANDO🪝 pic.twitter.com/8EwubvsLd3 — JÄGGER (@MisterJagger_) June 18, 2022

¿CUÁNDO PELEA ARI VS. PARACETAMOR?

La pelea de AriGameplays es la segunda del día y la mexicana se enfrentará a Paracetamor, streamer española bastante conocida por sus transmisiones en Twitch acerca de League of Legends, uno de los juegos más consumidos por los usuarios.

Ya falta solo un mes para La Velada del Año ll, estoy muy emocionada porque llegue el día y vivir toda la experiencia. 🥊 pic.twitter.com/LsilUlZQlV — ARI GAMEPLAYS 🥊 (@arigameplays) May 24, 2022

¿QUÉ ES UNA VELADA DE BOXEO?

Una velada de boxeo es un evento deportivo donde se disputan varios combates de este deporte. Se pueden ver en vivo y en directo en la propia arena y muy cerca del cuadrilátero o a través de la TV y plataformas de streaming, que hoy en día son de las más consumidas en el mundo. Los precios para estas veladas varían dependiendo de la categoría de los boxeadores, siendo de las más caras las que protagonizan los campeones de pesos pesados o el Canelo Álvarez.

Luzu protagonizará una de las peleas más esperadas en La Velada del Año 2 | VIDEO: Twitter

