No caigas en las tentaciones. El glamour y la anticipación llenan el aire de Hollywood mientras se acerca la 96ª edición de los Premios de la Academia (Oscar 2024), programada para el 10 de marzo en el icónico Teatro Dolby. Todos quieren ser testigos de la ceremonia más mediática del cine. “Oppenheimer”, “Poor Things” y “Killers of the Flower Moon” son los protagonistas de la noche.

Sin embargo, tanta emoción por las nominaciones hace que los ciberdelincuentes estén pendientes de cualquier descuido para robar datos personales y bancarios. Los expertos de Kaspersky advierten que los estafadores han creado sitios web de phishing que prometen acceso gratuito a las películas destacadas pero se tratan de trampas que solo buscan robar tus credenciales.

Sitios web falsos

Los ciberdelincuentes han diseñado sitios web que prometen el acceso a las películas nominadas. Para ingresar de manera “gratuita”, los usuarios deben registrarse proporcionando su información de tarjeta de crédito. Desafortunadamente, después de ingresar datos personales, los usuarios no reciben el acceso a las películas; en cambio, su información sensible cae en manos de los estafadores, quienes después hacen transacciones no autorizadas.

Ejemplos de estafas online (Kaspersky)

Descargas de películas falsas

Algunos sitios web que ofrecen descargas de cintas populares también pueden ser una trampa de phishing. Estos sitios ofrecen varias opciones de descarga de una película, pero ésta no se obtiene al hacer clic en los enlaces. En lugar de ello, los usuarios son redirigidos a otra página plagada de estafas, como falsos sorteos de dinero o premios. Entrar en estas páginas puede conducir a la pérdida de datos personales y financieros.

Cómo prevenir el phishing cuando quieres ver películas online

Verifica la legitimidad del sitio web. Antes de visualizar o descargar películas, siempre comprueba la credibilidad de la página, buscando reseñas en línea o utilizando plataformas de confianza recomendadas por fuentes oficiales.

Desconfía de las ofertas demasiado buenas. Si un sitio te ofrece acceso gratuito a películas que están actualmente en cines o acaban de ser lanzadas en otras plataformas, probablemente sea una estafa. Cuando el acceso “gratuito” a una cinta te solicita ingresar detalles bancarios, se debe tener cautela.

Considera el uso de una solución de seguridad confiable que proteja todos tus dispositivos. Esta solución debe detectar y bloquear el acceso a sitios de phishing, ayudando a evitar sitios web maliciosos que podrían parecer legítimos a simple vista.

Horario de los Oscar 2024

Para aquellos que quieran ver los Oscar 2024, hay varias opciones de transmisión disponibles y no hará falta que arriesgues tus datos. En Latinoamérica, TNT y TNT Series serán las principales cadenas de televisión que transmitirán en vivo el evento. De no tener cable, puedes optar por la página web oficial de los Oscar (https://www.oscars.org/). De estar suscrito a HBO Max (conocido como MAX), tendrás acceso a la cobertura completa.

La ceremonia de los Oscars 2024 arrancará a las 7:00 pm (ET) o 4:00 pm (PT).

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay - 8:00 PM

Bolivia, Cuba, República Dominicana y Venezuela - 7:00 PM

Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú - 6:00 PM