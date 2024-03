Hoy sabemos quiénes ganaron los Premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscars 2024, y no es tarde para disfrutar las producciones que fueron nominadas, hayan sido ganadoras o no de la estatuilla dorada. Por si eres fanático del cine animado y no sabes dónde buscar, te contamos en cuáles plataformas podrás disfrutar de cada película.

En la categoría “Mejor película de animación”, se encuentran “El niño y la garza” (ganadora), “Nimona”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “Elemental” y “Robot Dreams”. Te adelantamos que no todas las películas están disponibles en plataformas de streaming, así que deberías echar un vistazo a los cines de tu localidad.

Así las cosas, veamos en cuáles plataformas podrás disfrutar de cada película y la sinopsis para que estés enterado de la trama.

El niño y la garza

La obra de Hayao Miyazaki no está disponible en ninguna plataforma. Solo está disponible en cine.

“Mahito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo que le lleva a otro mundo. El título de la película se basa en la novela de 1937, ‘Kimitachi wa Dō Ikiru ka’ escrita por Yoshino Genzaburō pero la película presenta una historia original que no guarda relación con la novela”.

Nimona

La cinta dirigida por Troy Quane y Nick Bruno está disponible en Netflix.

“En un mundo medieval futurista, el caballero Ballister Bravocorazón es acusado de un crimen que no ha cometido, y la única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona, una traviesa adolescente con inclinación por el caos… que además resulta ser el ser metamorfo al que debe destruir. Pero, dado que lo persigue todo el reino, Nimona es el mejor aliado (o más bien el único) al que Ballister puede aspirar. De modo que, mientras se difumina la línea entre héroes, villanos y monstruos, la pareja causa estragos a diestro y siniestro para que Ballister pueda lavar su nombre”.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

La secuela de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse está disponible en HBO Max (ahora conocido como Max) y Apple TV.

“Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere”.

Elemental

La obra de Peter Sohn está disponible en Disney Plus.

“Ambientada en Ciudad Elemento, donde conviven habitantes de fuego, agua, tierra y aire. La protagonista de la historia es Candela, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter, cuya amistad con un chico sensible, afable y tranquilo, llamado Nilo, cambia su perspectiva sobre el mundo en el que viven”.

Robot Dreams

La película española que narra la estrecha amistad entre un perro y un robot no está disponible en ninguna plataforma pero puedes intentar buscando en las carteleras de cine.

“Basada en la popular novela gráfica de Sara Varon. Dog es un perro solitario que vive en Manhattan. Un día decide construirse un robot, para que sea amigo. Su amistad crece, hasta hacerse inseparables, al ritmo del Nueva York de los 80. Una noche de verano, Dog, con gran pena, se ve obligado a abandonar al robot en la playa”.