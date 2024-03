¿Malas noticias para GTA 6? Los fanáticos de Rockstar Games andan preocupados por la participación de la empresa de consultoría Sweet Baby Inc. -criticada por sus juegos “woke” o políticamente correctos- en la historia principal del nuevo Grand Theft Auto, una franquicia caracterizada por su irreverencia y violencia.

Un usuario de Reddit preguntó en el subreddit r/GTA6_NEW sobre si GTA 6 será escrito en su totalidad por Sweet Baby Inc. La publicación viene acompañada de una lista de desarrolladoras que trabajan con Sweet Baby Inc., incluyendo Rockstar Games.

El detalle es que el logotipo de Rockstar fue agregado mediante edición, por lo que el rumor debería ser descartado inmediatamente. No obstante, los fans de GTA 6 notaron que 2K, una subsidiaria de Take-Two Interactive (matriz de Rockstar Games), sí aparece en la lista de clientes de Sweet Baby Inc. Además, las salidas de Laslow Jones y Dan Houser, guionistas de los títulos de Rockstar Games, coinciden con la aparente llegada de Sweet Baby Inc. a GTA 6.

Rockstar no ha negado ni confirmado la participación de Sweet Baby Inc. que, según su página web, se presenta como un “estudio de consultoría y desarrollo narrativo” dedicado a “diversificar y enriquecer la industria del videojuego”. Probablemente, la preocupación no sea para tanto porque juegos como Alan Wake 2, God of War Ragnarok y Spider-Man 2 contaron con la participación de Sweet Baby Inc.

GTA 6 saldrá en cualquier momento de 2025 para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Segundo tráiler de GTA 6

Hagamos un recuento por los anuncios anteriores de Rockstar Games para atender que el 4 de diciembre sería la mejor fecha para el segundo anuncio de GTA 6.

El primer tráiler de Red Dead Redemption 2 se lanzó en octubre de 2016 y su segundo tráiler llegó en septiembre de 2017 (casi un año de diferencia). El caso de Grand Theft Auto 5 es parecido al de GTA 6, porque el primer avance fue lanzado en noviembre de 2011 y el segundo en noviembre de 2012. ¿Por qué no sería lo mismo para GTA 6?

Ten en cuenta que esta información no es oficial y está basada en las prácticas de Rockstar en el pasado. La compañía bien puede cambiar de parecer, así que solo queda esperar y comer ansias.

PS5 Pro para jugar GTA 6

La PS5 Pro necesita justificar su aparición en el mercado y la clave sería, a través del lanzamiento de GTA 6, ofrecer un modo de rendimiento de 60 FPS sostenible para los videojuegos (cada vez más exigentes a nivel técnico) que saldrán en el futuro, y así ofrecer una diferencia respecto a la PS5. “Solo ha habido un mercado muy pequeño para televisores 8K, por lo que la idea de una consola Pro que priorice una resolución tan ridícula no tiene sentido, a pesar de los rumores en curso. Independientemente de cuántos teraflops tenga la PS5 Pro o cuán poderosa sea su probable APU AMD, los juegos a 60 FPS tienen que ser su objetivo y el próximo GTA no debería ser una excepción”, señaló el portal Tom’s Guide.