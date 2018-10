YouTube viral

Joseph Saelee es el nombre del nuevo campeón mundial de Tetris con tan solo 16 años de edad. Se quedó con el primer lugar en el Classic Tetris World Championship y la narración de su final ha dado la vuelta al mundo y se hizo viral en YouTube.

Como si se tratase de un partido de fútbol, el español Ibai Llanos le puso gran emoción a su relato de la remontada de Joseph ante el siete veces campeón del mundo, Jonas Neubauer.

Al inicio, Jonas tenía amplia ventaja y todo estaba cuesta arriba para el joven aficionado del fornite, pero de un momento a otro remontó.

"Vamos, Jonas, por España. Vamos, Jonas, por Albacete. Se desespera el jugador de la izquierda. No lo ve nada claro", dijo al inicio de su relato.

El joven Joseph estaba nervioso y muy presionado, pero recobró la confianza cuando el juego se le vino abajo al experimentado español de 60 años.

"Se empieza a acumular. No, no, no. Jonas está afuera, Joseph puede remontar 100 mil. Si Joseph remonta, será campeón del mundo porque va ganando 2-0", dijo casi gritando.

El apasionante relato

Cabe mencionar que el premio para el ganador de este evento es un trofeo y 1000 dólares.

El estilo para relatar de Ibai Llanos ya es su marca registrada y, de hecho, se hizo famoso porque tiene épicas narraciones de todo tipo de competencias como las que presentamos a continuación.