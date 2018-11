YouTube Viral: Stan Lee y su último cameo para el MCU en "Ant-Man and the Wasp"

Stan Lee ha dejado esta mañana huérfano a los millones de fans del Universo Marvel en todo el mundo. A los 95 años de edad, el legendario co-creador de Marvel Comics dejó de existir por complicaciones propias de su edad. “Mi padre amaba a todos sus fans. Fue el mejor y más decente hombre”, dijo a TMZ Joan Celia Lee, hija de Stan Lee confirmando su muerte. Su más reciente aparición en las películas de Marvel fue "Ant-Man and the Wasp". ¿Este video viral de YouTube nos recuerda su último cameo en vida?

Como es costumbre en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Stan Lee tiene breves apariciones durante los largometrajes. Ha sido repartidor en "Iron Man" o chofer de un bus escolar en "Avengers, Infinity War". Sin embargo, en "Ant-Man and the Wasp" podemos decir que Stan Lee estaba actuando un papel muy parecido a su vida en la realidad.

Ant-Man and The Wasp (Foto: Marvel) Ant-Man and The Wasp (Foto: Marvel)

En YouTube podemos encontrar el video corto de su aparición. En el clip viral se ve a Stan Lee con gafas oscuras, bien peinado y con su característico bigote en una calle de San Francisco. ¿Qué hacía en ese momento? Se disponía a entrar a su auto, pero algo sucedió de imprevisto.



Para entender el contexto del video de YouTube hay que haber visto la película de "Ant-Man and the Wasp". Si no es así, hay que advertir a todos los lectores que en adelante todo es un spoiler del largometraje delUniverso de Marvel.

La película se centra en la búsqueda de la esposa de Hank Pym y la madre de Wasp (Avispa), quien está pérdida en el Reino Cuántico. Para tal razón, Pym y su hija piden ayuda a Scott Lang (Ant-Man), quien ha tenido una conexión con el Reino Cuántico. Todo este plan se podrá cumplir con ayuda de un laboratorio construido por Pym.

Ant-Man Ant-Man en el Reino Cuántico (Foto: Marvel Studios)

En la película, dicho laboratorio es el objetivo no solo de los héroes sino también de los villanos. Durante la persecución final por el laboratorio de Hank Pym en las calles de San Francisco sucede el cameo de Stan Lee, se puede ver en el video viral de YouTube.

Wasp dispara a los villanos un rayo para encoger a cualquier objeto al tamaño de una hormiga. Por curiosidad, el disparo del rayo golpea el auto de Stan Lee y lo encoge al instante. "Bueno, los sesenta fueron divertidos, pero ahora estoy pagando el precio", es la frase que dice Stan Lee en su último cameo.



Stan Lee en Ant-Man and the Wasp (Video: Marvel Cómics)

Sin embargo, en videos de YouTube, algunos seguidores del Universo Marvel han adelantado que Stan Lee también aparecería en las películas que se estrenarán el 2019: Capitana Marvel y Avengers 4. Así que volveremos a ver en pantalla al gran Stan Lee.