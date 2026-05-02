Desde el , juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la trigésima cuarta jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía Disney Plus Premium. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 2 de mayo desde las 14:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

Barcelona vs. Osasuna por la jornada 34 de LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Osasuna por la jornada 34 de LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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