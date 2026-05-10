El Camp Nou fue escenario de una noche histórica que quedará grabada en el corazón de los hinchas culés. El Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid con goles de Marcus Rashford y Fermín López, un triunfo que no solo significó ganar el Clásico más importante del mundo, sino también conquistar oficialmente LaLiga 2025-26. Entre abrazos, lágrimas y cánticos interminables, el conjunto blaugrana celebró un título que corona una temporada llena de carácter y fútbol brillante.

En España, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26 se podrá ver en Movistar Plus (dial 7), Movistar+ LaLiga (dial 54), Movistar+ LaLiga 2 (dial 57 con multicámara), Movistar+ #Vamos 2 (dial 51) y Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440), mientras que Orange TV ofrecerá la transmisión en Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107), Movistar LaLiga TV (dial 110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111) y Movistar LaLiga TV 2 (dial 112).

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/05/2026.- Cobertura oficial de Movistar LaLiga TV EN DIRECTO ONLINE para ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE JAVIER SORIANO PARA AFP

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido FC Barcelona-Real Madrid será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN Select y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/05/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE HAITHAM AL-SHUKAIRI PARA AFP

En tanto, los países de Sudamérica como es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el FC Barcelona contra Real Madrid será transmitido en vivo y en directo por los canales 610 SD y 1610 HD de la cadena DIRECTV Sports (DSports) y DirecTV Go (DGO).

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA). Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE ÓSCAR DEL POZO PARA AFP

En el caso de Bolivia y Paraguay, los espectadores de esas naciones tendrán el FC Barcelona vs. Real Madrid en el canal TiGo Sports.

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¿A qué hora juega y qué canal transmite el clásico Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 13:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 13:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 13:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 13:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 13:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 13:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Colombia 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Ecuador 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Canadá 15:00 fuboTV Cuba 15:00 Tele Rebelde Panamá 14:00 SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 15:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Rep. Dominicana 15:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Bolivia 15:00 TiGo Sports Chile 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Paraguay 15:00 TiGo Sports Uruguay 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Argentina 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Brasil 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 20:00 TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App Alemania 21:00 DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 21:00 L’Équipe Live Foot

El clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se vivirá al máximo este domingo 10 de mayo en el césped del estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. Si quieres seguir la transmisión del partido correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 en vivo, online y en directo deberás sintonizar los canales de ESPN Select, ESPN 2, DIRECTV, DGO, fubo TV, ESPN Deportes, DSPORTS (DIRECTV Sports), SKY Sports HD, Izzi Go, Movistar LaLiga TV, Orante TV Libre (Fútbol 1), Movistar Plus y TiGo Sports. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)

¿A qué hora inicia el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

Horarios en el mundo

21:00 horas en España, Italia, Alemania e Italia

20:00 horas en Reino Unido, Irlanda y Portugal

16:00 horas en Argentina, Uruguay y Brasil

15:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Canadá, Paraguay y Rep. Dominicana

14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

En Estados Unidos

3 p.m. ET

2 p.m. CT

1 p.m. MT

12 p.m. PT

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Estados Unidos?

ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App son los canales oficiales de transmisión. Los suscriptores de cable pueden acceder mediante ESPN Deportes, mientras que las opciones de streaming incluyen fuboTV y la aplicación móvil de ESPN para dispositivos iOS y Android.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en México?

Sky Sports y Sky Plus transmiten el partido en señal exclusiva. Los clientes de Sky pueden sintonizar estos canales tanto en TV por cable como mediante la plataforma digital Sky Plus para streaming en línea.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Puerto Rico?

ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App ofrecen la cobertura del clásico. La transmisión sigue el mismo esquema que Estados Unidos, con opciones tanto por cable tradicional como streaming digital.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Guatemala?

Sky Sports y Sky Plus son los canales autorizados. Los usuarios pueden ver el partido mediante suscripción a Sky TV o a través de la plataforma de streaming Sky Plus.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en El Salvador?

Sky Sports y Sky Plus transmiten el encuentro. La señal está disponible para clientes de Sky en El Salvador tanto en formato tradicional como digital.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Honduras?

Sky Sports, Sky Plus y ViX Premium (Tigo) ofrecen la transmisión. Los clientes de Tigo tienen acceso adicional mediante ViX Premium, plataforma de streaming exclusiva para Honduras.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Nicaragua?

Sky Sports y Sky Plus transmiten el partido. La cobertura sigue el modelo estándar de Sky para Centroamérica con opciones de cable y streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Costa Rica?

Sky Sports y Sky Plus son los canales oficiales. Los suscriptores costarricenses pueden acceder mediante cable o la plataforma digital de Sky.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Panamá?

Sky Sports y Sky Plus transmiten el clásico. La señal está disponible para clientes de Sky Panamá en formato tradicional y streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en República Dominicana?

Sky Sports y Sky Plus ofrecen la cobertura del partido. Los dominicanos pueden seguir el encuentro mediante suscripción a Sky en sus dos modalidades de transmisión.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Cuba?

Tele Rebelde es el canal que transmite el partido. Esta es la señal de televisión abierta cubana que ofrece cobertura de eventos deportivos internacionales.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Colombia?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el encuentro. Los suscriptores de DirecTV pueden ver el partido en los canales deportivos exclusivos, mientras que DGO ofrece streaming para dispositivos móviles y smart TV.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Argentina?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) son los canales autorizados. La transmisión incluye cobertura pre y post partido con análisis de expertos argentinos en DSports.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Perú?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el clásico. Los peruanos pueden acceder mediante suscripción a DirecTV o la plataforma de streaming DGO disponible en múltiples dispositivos.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Chile?

DSports y Amazon Prime Video ofrecen la transmisión. Chile cuenta con doble opción: DSports para suscriptores de DirecTV y Amazon Prime Video como alternativa de streaming para miembros Prime.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Uruguay?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el partido. Los uruguayos pueden seguir el clásico mediante cable tradicional o streaming digital.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Paraguay?

TiGo Sports transmitirá el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO desde Paraguay.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Bolivia?

TiGo Sports transmitirá el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO desde Bolivia.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Ecuador?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) ofrecen la cobertura. Los ecuatorianos pueden ver el clásico en señal HD mediante DirecTV o streaming a través de DGO.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Venezuela?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el partido. La señal deportiva de DirecTV ofrece cobertura completa del clásico español para el público venezolano.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en España?

Movistar LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar son los canales oficiales. Movistar LaLiga (canal exclusivo para partidos de LaLiga) ofrece la transmisión principal, mientras que Movistar+ proporciona acceso mediante plataforma digital y LaLiga TV Bar está disponible en establecimientos comerciales con licencia.

Fecha, hora y dónde ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26

Día: Domingo 10 de mayo 2026

Evento: Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26

Partido: FC Barcelonavs. Real Madrid

Hora: 21:00 peninsular

TV: Movistar LaLiga TV, Movistar Plus, ESPN 2, ESPN App, SKY Sports, DIRECTV Sports, entre otros

Estadio: Spotify Camp No

Lugar: Barcelona, Cataluña (España)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid

1. ¿Qué es el Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid?

El Clásico es el nombre con el que se conoce a los partidos oficiales entre FC Barcelona y Real Madrid, los dos clubes más grandes y mediáticos del fútbol español y entre los más importantes del mundo. Es un encuentro que trasciende lo deportivo y se vive como un evento global, retransmitido en más de 190 países.

2. ¿Cuántos Clásicos oficiales se han disputado en total?

Sumando todas las competiciones y contabilizando desde el primer choque de 1902, se han disputado 263 partidos oficiales entre Real Madrid y FC Barcelona.

3. ¿Quién ha ganado más Clásicos en la historia?

Hasta la última actualización, el Real Madrid es el que más victorias suma en el historial global, con 106 triunfos, por 105 del FC Barcelona, además de 52 empates.

4. ¿Cuál es el balance de goles entre ambos clubes?

En los 263 enfrentamientos oficiales, el Real Madrid ha marcado 447 goles, mientras que el FC Barcelona ha anotado 436 tantos. La diferencia goleadora es muy ajustada a favor del club blanco.

5. ¿Cuándo se jugó el primer Clásico de la historia?

El primer enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona se disputó el 13 de mayo de 1902, en las semifinales de la Copa de la Coronación, con victoria azulgrana por 3-1.

6. ¿Cuándo se jugó el primer Clásico de Liga?

El primer Clásico de LALIGA se disputó el 17 de febrero de 1929 en Les Corts, con triunfo del Real Madrid por 1-2. En la vuelta de esa misma temporada, el Barça ganó 0-1 en Chamartín camino de su primer título liguero.

7. ¿Cuántos Clásicos se han jugado solo en LALIGA?

En LALIGA se han disputado 191 Clásicos, con 80 victorias del Real Madrid, 76 del FC Barcelona y 35 empates.

8. ¿Cuántos Clásicos se han jugado en Copa del Rey?

En la Copa del Rey se han enfrentado 38 veces, con 17 triunfos del Barça, 13 del Real Madrid y 8 empates, con 71 goles para cada equipo.

9. ¿Se han enfrentado en Champions League?

Sí, FC Barcelona y Real Madrid se han medido 8 veces en la Liga de Campeones, con 3 victorias del Real Madrid, 2 del Barça y 3 empates, y un balance goleador de 13–10 a favor del conjunto blanco.

10. ¿Quién es el máximo goleador histórico del Clásico?

El máximo goleador histórico del Clásico en el cómputo global es Lionel Messi, con 26 goles en 45 partidos oficiales ante el Real Madrid. Le siguen Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo, ambos con 18 goles globales.

11. ¿Quién es el máximo goleador del Clásico en LALIGA?

En LALIGA, Lionel Messi también lidera la tabla con 18 goles en 29 Clásicos ligueros, seguido por Alfredo Di Stéfano con 14 tantos.

12. ¿Quién es el jugador con más Clásicos disputados?

El jugador con más Clásicos oficiales es Sergio Busquets, que disputó 48 partidos ante el Real Madrid entre 2008 y 2023. Tras él aparecen Sergio Ramos y Lionel Messi, con 45 Clásicos cada uno.

13. ¿Quiénes lideran en presencias solo en LALIGA?

En LALIGA, los jugadores con más Clásicos disputados son los madridistas Sergio Ramos, Paco Gento y Raúl González, con 31 encuentros cada uno.

14. ¿Qué equipo ha anotado más goles en LALIGA dentro del Clásico?

En el contexto de LALIGA, el balance goleador es muy parejo: el Real Madrid suma 309 goles y el FC Barcelona 310 en los 191 Clásicos ligueros.

15. ¿En cuántos países se retransmite el Clásico?

El Clásico se retransmite en más de 190 países, lo que refuerza su condición de uno de los eventos futbolísticos más seguidos del planeta.

16. ¿Por qué el Clásico genera tanta expectación mundial?

La rivalidad histórica, la acumulación de títulos, la presencia de grandes estrellas y la dimensión social y mediática de ambos clubes hacen que el Clásico sea considerado uno de los partidos más importantes del mundo. Además, muchas veces ha decidido ligas, copas o ha marcado puntos de inflexión en la temporada.

17. ¿El Clásico ha definido títulos de Liga en más de una ocasión?

En la historia de la Liga solo en contadas ocasiones un Clásico ha sido directamente decisivo para certificar un título, pero sí ha habido numerosos duelos que han resultado clave para inclinar la balanza del campeonato.

18. ¿Qué tipo de competiciones suelen incluir Clásicos cada temporada?

Cada temporada suelen disputarse Clásicos en LALIGA y, dependiendo del sorteo y el calendario, también pueden verse en la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Liga de Campeones, además de otras competiciones oficiales.

19. ¿Cuál ha sido el dominio histórico por competiciones?

En el global manda el Real Madrid, pero por tramos y competiciones ha habido alternancias: el Barça tiene mejor registro en Copa del Rey, mientras que el Madrid ha sido más efectivo en Supercopas y mantiene ligera ventaja en Liga y global.

20. ¿Por qué se considera que el Clásico “paraliza” el mundo del fútbol?

Por la audiencia masiva, las figuras que lo disputan, la tradición de más de un siglo y el impacto mediático que genera en redes, prensa y televisión, el Clásico se vive como una final a nivel planetario, independientemente del momento de la temporada.

TL;DR del Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid

Datos básicos

de 120 años de historia entre ambos clubes.

263 Clásicos oficiales disputados hasta la fecha.

106 victorias Real Madrid, 105 victorias Barcelona, 52 empates.

447 goles del Madrid, 436 del Barça en el global.

En LALIGA

191 Clásicos ligueros.

80 victorias Real Madrid, 76 del Barcelona, 35 empates.

309 goles del Madrid, 310 del Barça en Liga.

Protagonistas históricos

Máximo goleador global: Lionel Messi (26 goles).

Máximo goleador en Liga: Messi (18 goles), seguido de Di Stéfano.

Más partidos disputados: Sergio Busquets (48 Clásicos oficiales).

Referentes en presencias ligueras: Sergio Ramos, Paco Gento, Raúl (31 Clásicos de Liga cada uno).

Dimensión global

Partido retransmitido en más de 190 países.

Uno de los eventos deportivos más vistos del mundo cada temporada.

Suele influir directamente en la lucha por títulos o en el rumbo de la temporada.

El mundo del fútbol se paraliza este domingo 11 de enero con el primer gran clásico del 2026. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que promete chispas desde el primer minuto y que reúne a varias de las máximas figuras del panorama mundial. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN, ESPN 2, ESPN App, ESPN Deportes, Win Sports, SKY Sports, Flow Sports y América TV. (VIDEO de X del @FCBarcelona)