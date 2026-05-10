El fútbol español se prepara para una de esas noches que quedan grabadas en la memoria, cuando el peso de la historia, la tensión del presente y el brillo de las nuevas figuras se mezclan en un mismo escenario. Real Madrid y FC Barcelona volverán a cruzarse en una nueva edición de El Clásico, un choque que siempre despierta pasiones, reaviva viejas heridas y obliga al mundo a mirar. Por la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26, el Spotify Camp Nou será el telón de fondo de una batalla en la que aparecen nombres llamados a marcar época, como Vinicius Jr. y Lamine Yamal, dos talentos capaces de cambiar el ritmo de un partido con una sola acción. El duelo se jugará a las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT).
¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2025-26?
Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Real Madrid y FC Barcelona por la fecha 35 de LaLiga 2025-26.
- Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k
¿Cómo ver DIRECTV GO (DGO) ONLINE, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2025-26?
A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Real Madrid y FC Barcelona correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.
Real Madrid — FC Barcelona: horario, TV y dónde ver el clásico en vivo por LaLiga 2025-26
- Horario: 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)
- Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona, por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26
- Fecha: Domingo 20 de mayo de 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV Go (DGO)
- Estadio: Spotify Camp Nou de Barcelona (España)