BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA). Cobertura oficial de DIRECTV Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España FOTO DE FADEL SENNA PARA AFP
BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA). Cobertura oficial de DIRECTV Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España FOTO DE FADEL SENNA PARA AFP

El fútbol español se prepara para una de esas noches que quedan grabadas en la memoria, cuando el peso de la historia, la tensión del presente y el brillo de las nuevas figuras se mezclan en un mismo escenario. Real Madrid y FC Barcelona volverán a cruzarse en una nueva edición de El Clásico, un choque que siempre despierta pasiones, reaviva viejas heridas y obliga al mundo a mirar. Por la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26, el Spotify Camp Nou será el telón de fondo de una batalla en la que aparecen nombres llamados a marcar época, como Vinicius Jr. y Lamine Yamal, dos talentos capaces de cambiar el ritmo de un partido con una sola acción. El duelo se jugará a las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT).

¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Real Madrid y FC Barcelona por la fecha 35 de LaLiga 2025-26.

  • Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DIRECTV GO (DGO) ONLINE, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2025-26?

A través de es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Real Madrid y FC Barcelona correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la o la .

Real Madrid — FC Barcelona: horario, TV y dónde ver el clásico en vivo por LaLiga 2025-26

  • Horario: 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)
  • Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona, por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26
  • Fecha: Domingo 20 de mayo de 2026
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV Go (DGO)
  • Estadio: Spotify Camp Nou de Barcelona (España)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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