¿Dónde se vio el vs. ? Ambos equipos chocaron por una jornada más de . ¿A qué hora arrancó? Según la programación, el partido estuvo pactado para las 10:15 a.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del domingo 21 de diciembre del 2025. La transmisión estuvo a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Villarreal vs Barcelona por LaLiga 2025 | VIDEO: BarzaTV
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

