Barcelona vs. Osasuna por LaLiga. (Diseño: Depor)
Barcelona vs. Osasuna por LaLiga. (Diseño: Depor)

¿Dónde se verá vs. ? Ambos equipos chocan por una jornada más de . ¿A qué hora arrancará? Según la programación, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del sábado 12 de diciembre del 2025. La transmisión estará a cargo de DIRECTV y DGO para todo el territorio peruano, y Movistar Plus junto a DAZN para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Barcelona vs. Osasuna por LaLiga. (Video: LaLiga)
Barcelona vs. Osasuna por LaLiga. (Video: LaLiga)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS