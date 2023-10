FC Barcelona y Real Madrid medirán fuerzas este sábado 28 de octubre (16:15 horas de Madrid; 08:15 de Ciudad de México, CDMX; 10 am ET | 7 am PT en USA) el Estadio Olímpico Lluís Companys por la jornada 11 de LaLiga Española EA Sports 2023-24. La transmisión oficial para el público español estará a cargo del canal DAZN LaLiga, Movistar+ y DAZN Spain. Asimismo, Barça TV y RM TV (Real Madrid TV) ofrecerán la previa del juego.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid por TV desde México?

La cadena internacional Sky Sports HD tendrá la señal del partido Barcelona vs. Real Madrid en exclusiva para los países de México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Guatemala. También se podrá observar vía Blue to Go Everywhere en la televisión mexicana.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid por TV desde los Estados Unidos?

En los Estados Unidos habrá cobertura especial del clásico Barcelona-Real Madrid en idioma inglés y español latino desde ESPN+ y ESPN Deportes respectivamente. Recordar que el precio de ESPN+ es de $9.99 (Mensual), $99.99 (Anual) y $12.99 (Combo de ESPN+ con Disney+ y Hulu).

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid por TV en Argentina y Sudamérica?

Si te encuentras en Sudamérica, la cadena ESPN y la plataforma streaming Star+ tendrán los derechos para transmitir el duelo Barça-Madrid en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Italia, Alemania, Bélgica, Japón, Portugal y Austria podrán seguir el Barcelona contra Real Madrid vía DAZN; Reino Unido por LaLiga TV y Francia tendrá más opciones con Free, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico de LaLiga 2023-24?

Países Canales de TV España DAZN, Movistar+ y DAZN Spain Estados Unidos ESPN+ y ESPN Deportes México Sky Sports HD y Blue to Go Video Everywhere Costa Rica Sky Sports HD Panamá Sky Sports HD El Salvador Sky Sports HD Nicaragua Sky Sports HD Honduras Sky Sports HD Guatemala Sky Sports HD República Dominicana Sky Sports HD Argentina ESPN y Star+ Bolivia ESPN y Star+ Brasil ESPN y Star+ Chile ESPN y Star+ Colombia ESPN y Star+ Ecuador ESPN y Star+ Paraguay ESPN y Star+ Perú ESPN y Star+ Uruguay ESPN y Star+ Venezuela ESPN y Star+ Alemania DAZN Italia DAZN Bélgica DAZN Austria DAZN Portugal DAZN Japón DAZN Francia Free, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 1 Reino Unido LaLiga TV

Datos importantes que debes saber del clásico Barcelona-Real Madrid

Además, en Estados Unidos, el partido de LaLiga EA SPORTS 2023-2024 entre Barça y Madrid puede verse en vivo a partir de las 10:15 horas (10:15 AM, Washington) y las 7:15 (7:15 AM, Los Ángeles) a través de los canales ESPN+, ESPN App y ESPN Deportes. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido FC Barcelona-Real Madrid podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: Star+, ESPN, ViX, Tigo Sports y SKY Sports.

En el caso del FC Barcelona, la irrupción de los talentos formados en la Masía está marcando su historia más reciente. Una nueva oleada de futbolistas brillantes ha emergido en el primer equipo emulando a los Pep Guardiola, Xavi Hernández, Sergio Busquets o Andrés Iniesta. Ahora son Gavi, Fermín, Balde, Lamine Yamal o Marc Guiu los protagonistas de una nueva metamorfosis culé con la que un club, que se encuentra con problemas económicos, está volviendo a competir y ganar títulos.

En el caso del Real Madrid, la secretaría técnica blanca ha apostado en los últimos tiempos por una política de fichajes en la que se prioriza el talento joven a los jugadores ya consagrados, pero de mayor edad. Una estrategia a la que el rendimiento de jugadores como Vinícius, Tchouámeni, Rodrygo, Camavinga, Bellingham, o la futura llegada de Endrick, todos ellos con 23 años o menos, han dado la razón.

FC Barcelona , tercero con 24 puntos, y Real Madrid , líder con 25, se miden este sábado (16:15 horas) en el Estadio Lluís Companys.

, tercero con 24 puntos, y , líder con 25, se miden este sábado (16:15 horas) en el Estadio Lluís Companys. Los culés han ganado los cinco choques de Liga disputados en casa y tan solo han encajado dos tantos.

Los merengues son el mejor visitante de la competición, 13 puntos de 15 posibles, y además vienen de ganar al Braga a domicilio en Champions (1-2).

de la competición, 13 puntos de 15 posibles, y además vienen de ganar al Braga a domicilio en Champions (1-2). Los madridistas se han impuesto a los blaugranas en dos de las últimas tres visitas.

Jude Bellingham , ocho goles, es el máximo goleador del campeonato y buscará anotar su primera diana a los blaugranas.

, ocho goles, es el máximo goleador del campeonato y buscará anotar su primera diana a los blaugranas. Las apuestas deportivas de El Clásico sitúan con una mínima ventaja al FC Barcelona.

Barcelona vs. Real Madrid juegan por la jornada 11 de LaLiga.