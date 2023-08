Cuando la posibilidad de su salida de Celta de Vigo estaba más latente que nunca -en las últimas horas llegó más que un simple interés desde Cádiz-, una convocatoria para el partido por la tercera jornada de LaLiga de España hizo que Renato Tapia vuelva a incrementar sus posibilidades de quedarse en el combinado celeste. Sin duda, una gran noticia que también aplauden en la Videna, ya que el arranque de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 está a la vuelta de la esquina.

Y es que, para Rafa Benítez, el mediocampista peruano es una pieza fundamental en su plantilla principal, por lo que no dudó en tomarlo en cuenta para la concentración del equipo con miras al choque que tendrán con Real Madrid, uno de los favoritos a quedarse con el certamen.

Si bien no se ha confirmado que Renato Tapia vaya a ser considerado desde el inicio en Celta de Vigo, su convocatoria no hace más que reafirmar el compromiso del jugador de la blanquirroja con su actual equipo, el mismo que estaría analizando una extensión del vínculo que los une hasta el final de la presente temporada.

Celta de Vigo convocó a Tapia para partido contra Real Madrid.

¿Qué pasó con el posible traspaso de Renato Tapia a Lyon?

Como se recuerda, el pasado 5 de julio, L’Equipé informó sobre el interés del Olympique de Lyon, uno de los equipos más emblemáticos de Francia, en adquirir los servicios de Renato Tapia. Desde entonces, el club francés se comunicó con los directivos del Celta para conocer las condiciones necesarias para fichar al jugador.

Con solo un año de contrato por cumplir, en Celta de Vigo no ven con malos ojos la venta de Renato Tapia, más aún si no gastaron ni un dólar por su incorporación (llegó en calidad de jugador libre). Es decir, con solo 12 meses de lazo, es una oportunidad que no piensan desaprovechar para generar algo de caja.

No obstante, a la fecha, no se ha reportado ninguna novedad con respecto al caso. Incluso, medios españoles afirman que el peruano seguiría en Vigo ante la insistencia del propio Rafa Benítez, por lo que incluso se le podría renovar en enero próximo, de acuerdo a información de La Razón.





