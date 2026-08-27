Barcelona recibirá a Athletic Club este jueves 26 de agosto en el Spotify Camp Nou por la primera fecha de LaLiga. Este emocionante compromiso está pactado para empezar a las 13:00 horas en México, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Tras su contundente victoria ante el Elche, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá su estreno ante su público y buscará el triunfo que le permita posicionarse en lo más alto del campeonato.
¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica fue Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).
¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026/27?
Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Jornada 1 de LaLiga 2026/27 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.
¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por streaming online?
Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito, también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.
Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 80 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 1 dispositivo móvil
- Precio: $ 299.00 pesos al mes
Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 100 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 2 dispositivos móviles
- Precio: $ 499.00 pesos al mes
Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026/27
- Día: Jueves 27 de agosto de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Athletic Club, por la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026/27
- Canal en México: SKY Sports HD
- Streaming: SKY Plus
- Hora: 13:00 (Ciudad de México)
- Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)