BARCELONA, ESPAÑA, (27-08-2026).- Sky Sports HD transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido entre Barcelona vs. Athletic Club por la primera fecha de LaLiga desde el Spotify Camp Nou. FOTO: X de Barcelona.
BARCELONA, ESPAÑA, (27-08-2026).- Sky Sports HD transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido entre Barcelona vs. Athletic Club por la primera fecha de LaLiga desde el Spotify Camp Nou. FOTO: X de Barcelona.

Barcelona recibirá a Athletic Club este jueves 26 de agosto en el Spotify Camp Nou por la primera fecha de LaLiga. Este emocionante compromiso está pactado para empezar a las 13:00 horas en México, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Tras su contundente victoria ante el Elche, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá su estreno ante su público y buscará el triunfo que le permita posicionarse en lo más alto del campeonato.

¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica fue Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026/27?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Jornada 1 de LaLiga 2026/27 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

  • Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
  • Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
  • Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
  • Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
  • Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
  • Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
  • Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
  • Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en y con una previa suscripción.

Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito, también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 80 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 1 dispositivo móvil
  • Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 100 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 2 dispositivos móviles
  • Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026/27

  • Día: Jueves 27 de agosto de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Athletic Club, por la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026/27
  • Canal en México: SKY Sports HD
  • Streaming: SKY Plus
  • Hora: 13:00 (Ciudad de México)
  • Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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