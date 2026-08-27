El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, quiere seguir acumulando victorias y este jueves 27 de agosto recibirá al Athletic Club en el Spotify Camp Nou ante la afición azulgrana. Para la amplia afición madridista residente en Estados Unidos, España y el resto del mundo, el pitazo inicial de este compromiso internacional está programado para las 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET (hora del Este) / 12:00 p.m. PT (hora del Pacífico). Quienes buscan sintonizar las acciones en directo podrán acceder a la transmisión oficial mediante las distintas opciones de suscripción que ofrecen DIRECTV y su plataforma de streaming DGO Online.
¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por LaLiga 2026?
El encuentro FC Barcelona vs. Athletic Club por la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026/27 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).
Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.
¿Cómo ver DSports en DIRECTV?
Para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:
- Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).
- Sintonizarlo el miércoles 01 de julio a la hora correspondiente de tu país.
- Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.
¿Cómo ver DGO online?
Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Athletic Club por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:
- Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.
- Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.
- Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.
- Busca el evento ‘FC Barcelona vs. Athletic Club’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.
Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.
FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por LaLiga 2026: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Jueves, 27 de agosto de 2026
- Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona, España
- Horario: 13:00 CDMX / 14:00 Lima
- Canal TV: DirecTV
- Streaming: DGo