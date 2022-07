Presta mucha atención a la información previa para no fallar en la prueba visual, pues tu misión es ayudar a la mujer salir del puente libre de los peligrosos animales. Hoy te traemos un reto viral que estamos seguros te distraerá por muy buen tiempo y recuerda que el tiempo es limitado, no más de 8 segundos. ¿Te cansaste de estos acertijo visuales siempre te hacen perder tiempo porque son muy fáciles de responder? No te dejes sobrepasar.

Recuerda que estos retos virales nos ayudan a mejorar en todo aspecto, además de hacernos más veloces para captar ciertos estímulos del día a día. Si tienes experiencia en estos desafíos visuales, sabrás que el que tienes al frente hoy es de los más complicados.

Nuevo y más esperado acertijo de hoy que te trae Depor. El visual de la mujer en el puente y los peligrosos animales te pondrán al máximo de tus habilidades mentales. Acércate a la pantalla, revisa la imagen, despeja la mente y lo ubicarás en segundos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Qué camino debe escoger para salvarse? Resuelve el reto viral en 8 segundos. (Foto: Genial.Guru)

Ponte las pilas si es que aún no logras ubicar este objetivo. Y es que no cualquiera logra dar con él en esos segundos que pide esta nota, pero tampoco te hagas bolas, pues fueron muchos los que sufrieron igual que tú, así que mira la respuesta ahora.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Ahora bien, lo que estabas buscando no era nada del otro mundo. Mira a profundidad la postal de hoy y notarás que se le complicó la vida a la mujer sobre el puente, pero sí existe una solución aunque con algo de peligro. Lo que debe hacer es saltar para el otro lado del puente, ya que así evitará a los feroces animales terrestres. Con los cocodrilos lejos, ganará tiempo para escapar. He ahí la solución de este complejo acertijo visual.

Solución del reto viral en 8 segundos: la respuesta es que debe cruzar por el otro lado del río. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ACERTIJOS?

Si bien el proverbio hace una declaración clara y distinta, la finalidad del acertijo suele ser engañar al oyente sobre su significado. Se da una descripción y luego se exige la respuesta en cuanto a lo que se ha querido decir, detalla britannica.com.