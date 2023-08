El 7 de agosto de 2023, surgieron reportes acerca del posible fallecimiento de José Luis Perales. Durante varias horas, los numerosos seguidores del renombrado cantante español, famoso por éxitos como “Porque te vas” y “Un velero llamado libertad”, se encontraron sumidos en la consternación. No obstante, el artista de 77 años está efectivamente vivo y ha desmentido de manera personal esta información incorrecta.

En varios medios de comunicación españoles e internacionales, surgieron reportes indicando que José Luis Perales Morillas, el nombre completo del cantautor, había experimentado un ataque al corazón y había perdido la vida.

A pesar de no contar con una confirmación oficial por parte de las autoridades del país ni de algún familiar cercano, la noticia se propagó rápidamente, provocando una gran inquietud entre sus seguidores.

José Luis Perales envió un mensaje a todos sus seguidores sobre su supuesto fallecimiento (Foto: José Luis Perales / Instagram)

JOSE LUIS PERALES NO ESTABA MUERTO

Pese a las aseveraciones, José Luis Perales no ha muerto. En realidad, se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a su familia en Londres.

Fue entonces cuando se percató de los rumores y decidió grabar un video desde las calles londinenses, el cual compartió en su cuenta de Facebook para tranquilizar a sus devotos admiradores y mostrarles que se encuentra en buen estado de salud y salvo.

“Hola, amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya estábamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, ha dicho que me he muerto”, dijo frente a cámara. “Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que han intentado saber si era verdad esta cosa. Nada. Que estamos muy bien”.

Asimismo, el diario español La Razón se contactó con el hijo del cantante, Pablo Perales, quien les aseguró que su padre se encontraba en perfecto estado de salud.

“Estamos en Londres cenando juntos. Es completamente falso. Por favor, escribe algo para que todo el mundo lo sepa”, pidió al reportero de dicho medio.