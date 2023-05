“Acróstico” llegó a sus plataformas favoritas y la nueva canción de Shakira tiene un tono muy diferente al de sus anteriores lanzamientos como “BZRP Music Session 53″ y “TQG” con Karol G. Sin embargo, su ruptura con Gerard Piqué ha sido referenciada y esto es lo que tuvo que decir.

El 11 de mayo de 2023 a las 8 pm EST, la cantante colombiana publicó su nuevo tema, el cual cae a pelo para el Día de las Madres que se celebra este fin de semana en varios países de América Latina, pues habla sobre la amorosa relación que tiene con sus hijos Milán y Sasha.

La intérprete de “Pies descalzos, sueños blancos” se mudó con los pequeños a Miami luego de que se concretara su separación y Piqué firmara la custodia.

Durante estos tiempos difíciles, madre e hijos se han apoyado mutuamente, lo que se ha dejado ver en la canción. Antes de continuar, mira aquí el video de “Acróstico”.

SHAKIRA HABLA SOBRE SU SEPARACIÓN EN “ACRÓSTICO”

Aunque “Acróstico” está dedicada a los hijos de Shakira, se hace mención a los difíciles momentos que ha pasado en los últimos meses a causa de otro tipo de amor. Esta es una clara referencia a la decepción que sufrió con Gerard Piqué, luego de que hubiera descubierto que su pareja le había sido infiel con una joven de la mitad de su edad.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba”, menciona en la primera parte de la canción.

Sin embargo, el tema también habla sobre los sentimientos de la cantante, quien admite haber sido muy afectada por la ruptura. Es normal que luego de terminar una relación de 11 años, una persona llore por el duelo, pero Shakira cuenta que evitaba hacerlo en frente de sus hijos, para mostrarse fuerte.

En el video musical de "Acróstico", la mamá pájaro protege a sus huevos de la tormenta (Foto: Shakira / YouTube)

“Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos”, continúa.

Más adelante, comenta que el final de su relación con el exfutbolista y padre de sus hijos no es el fin del mundo. Utiliza una metáfora para afirmar que, aunque un miembro se ha separado, todavía tienen al resto de su familia: “Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla”.

Shakira se aleja de los ritmos urbanos y los dardos venenosos contra Piqué con Acróstico, una conmovedora canción dedicada a sus hijos Milán y Sasha. (Foto: Shakira)

¿SHAKIRA PERDONARÁ A GERARD PIQUÉ?

Como sabemos, Isabel Mebarak ha usado varias canciones como el “BZRP Music Session 53″ y “TQG” para tirarle algunos dardos a su expareja. Por ello, una parte de “Acróstico” que nos llamó la atención fue cuando Shakira dice: “Y aunque no sé poner la otra mejilla. Aprender a perdonar es de sabios”.

¿Esto significa que está lista para perdonar a Gerard Piqué por el daño que le hizo? Con esto no nos referimos a que esté pensando regresar con él, sino que deje atrás el conflicto entre ambos, para guiar con el ejemplo a sus hijos.