Jordi Martin ha sido el responsable de revelar grandes exclusivas sobre Shakira y Gerard Piqué, por lo que parte del público está muy interesado en escuchar cada una de sus revelaciones. Aunque, por supuesto, esto le traiga algunos problemas legales al periodista español.

Como sabemos, el hombre de prensa fue demandado por el presidente de la Kings League y su novia Clara Chía Martí, debido a que lo acusaban de ejercer “acoso constante a su libertad”.

Sin embargo, parece que estas circunstancias no van a callar al comunicador. Lo cierto es que él concedió una extensa entrevista en la que hace fuertes acusaciones contra Piqué. En esta nota, te contamos cada una de esas impactantes confesiones.

LO QUE DIJO JORDI MARTIN SOBRE GERARD PIQUÉ

El pasado 20 de junio del 2023, se publicó la presentación de Jordi Martin en el programa “The Red Phone” de Jorge Viera. Así, a lo largo de más de 40 minutos de conversación, el reportero reveló algunos aspectos inéditos sobre la relación de Shakira y Gerard Piqué.

En ese contexto, explicó que él ha seguido los pasos del antiguo jugador del F.C. Barcelona durante más de 10 años en España, por lo que la información que maneja sobre las infidelidades que habría sufrido Shakira es muy privilegiada.

“Durante 13 años, yo he visto muchas cosas que ha hecho Piqué por las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es muy compacta y tú te enteras de todo. Si estás metido en la noche de Barcelona, te acabas enterando de todo”, señaló.

“Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona”, reveló.

JORDI MARTIN, ¿SE REUNIÓ CON TONINO MEBARAK?

Además, Martin aseguró que se reunió con Tonino Mebarak, el protector hermano de Shakira. De acuerdo con el testimonio del periodista, él le preguntó cuántas infidelidades había sufrido la cantante.

“Le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta? O sea, una cosa es que tu hermana esté ciega, ¿pero tú? O sea, ¿tú no has visto a este tipo por las noches llegar a las 4 de la mañana?’”, recordó.

Entonces, le lanzó una cifra impresionante: “50, 60, 70... No sé, una barbaridad (...) A ciencia cierta, sé tres. Entonces, le digo ‘una abogada de Barcelona que tiene 22 años’ que, cuando Shakira saca la canción con Bizarrap, por eso dice ‘yo valgo por dos de 22′. Por Clara chía y por la abogada que yo le dije”, afirmó.

LAS FUERTES ACUSACIONES DE JORDI MARTIN CONTRA GERARD PIQUÉ

Asimismo, Jordi expuso algunas conductas que evidenciarían una lamentable actitud de Gerard Piqué en contra de las personas latinoamericanas, incluida su expareja.

“Para mí es racista, es clasista y es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella (Shakira). Lo sé porque me lo ha dicho gente cercana y lo sigue haciendo a día de hoy... y los papás de Piqué siguen haciendo esos comentarios xenófobos, con tono despectivo”, puntualizó.

LA ENTREVISTA COMPLETA DE JORDI MARTIN AL PROGRAMA “THE RED PHONE”