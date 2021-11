¿Quién es la pareja de Alejandro Sanz? El cantante español se encuentra en una relación sentimental con Rachel Valdés, una cantante cubana que le ha curado el “Corazón Partío” al músico, después de que este culminara su matrimonio con Raquel Perera, la madre de sus dos hijos Dylan y Alma. La pareja se luce en redes sociales y ya tiene dos años juntos.

Sanz se separó de Perera a los 50 años, dejando atrás diez años de pareja. El cantautor se encargó de anunciar su separación a través de sus redes sociales en julio de 2019, dejando en claro que buscaban lo mejor para sus retoños.

“Somos una familia y siempre lo seremos. Decidimos amarnos para siempre y así será. Lo eterno tiene la complejidad y la ventaja de transformar las maneras de amarse en otras direcciones, sin destruir el cariño, la lealtad y la responsabilidad conjunta sobre nuestros hijos”, escribió la voz de “Amiga Mía”.

Luego, agregó que “nuestra familia está por encima de cualquier cosa... Gracias por respetarlo”. Después de la ruptura, los hijos de Sanz, al parecer, mantienen una buena relación con la pareja de su padre, porque se les ha visto juntos en varias publicaciones. Pero pocos seguidores de Sanz no conocen muchos detalles de la biografía de Rachel Valdés, quien tiene un hijo llamado Max.

El cantante español con más premios Grammy de la historia acaba de estrenar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Foto: Alejandro Sanz / Instagram)

¿CÓMO ES RACHEL VALDÉS, LA NOVIA DE ALEJANDRO SANZ?

Rachel Valdés, la actual novia de Alejandro Sanz, es una artista contemporánea, una de las más importantes pintoras de Cuba, nacida en 1990. Se graduó en 2010 de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana y en el Vermont Studio Center.

Ha expuesto sus obras en Estados Unidos, las cuales comparte en su cuenta oficial en Instagram, así como en su web personal. Inspirada por la naturaleza, le gusta componer escenarios y espacios para que el espectador se sumerja en una nueva realidad.

Sus creaciones han llegados a varios países y, en Nueva York, exactamente, en el Times Square, instaló su obre “The beginning of the end”, uno de sus mayores retos que implicaron un gran espacio en medio de la ciudad norteamericana.

¿CÓMO RACHEL VALDÉS SE CONOCIÓ CON ALEJANDRO SANZ?

Rachel Valdés ha contado, en una entrevista con Vanity Fair, que conoció a Alejandro Sanz en una reunión de amigos en Miami. A pesar de que su figura público se ha hecho más mediática por su relación, ella no ha dejado que esa atención la cambie.

“(Alejandro Sanz) Es grande como persona y como artista, es empático y humilde. Y muy noble. (...) Intento mantenerme ordenada mentalmente. Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente y soy muy natural. Notas que hay personas que preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un gran problema. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie”, manifestó la artista a la mencionada publicación.

Valdés, además, ha sido relacionada anteriormente con Marc Anthony y Mick Jagger, dos rumores que ella no le ha dado gran valor. “El tema del vídeo (con Marc) surgió porque me gusta la actuación y lo de convertirte en otra persona y hacer creer una sensación que no es real. Conocía a la gente de casting y por eso me llamaron”, dijo sobre el salsero.

Mientras que, sobre el líder de los Rolling Stones, señaló que “era la primera vez que venía con la banda a La Habana después de muchos años. Yo los ayudé a traducir la presentación que iban a hacer”.

