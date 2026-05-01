El mundo del boxeo se paralizará este sábado 2 de mayo con la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani en el imponente Tokyo Dome. El combate, que es el más importante en la historia reciente del deporte asiático, es imperdible. Por lo tanto, descubre aquí a qué hora iniciará y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Por si no lo sabías, Naoya Inoue pondrá en juego su campeonato mundial indiscutido de peso supergallo ante su compatriota e invicto Junto Nakatani. Realmente el combate promete y mucho.
¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani en el Tokyo Dome este sábado 2 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la velada en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:00 am
- Estados Unidos (CT): 1:00 am
- Estados Unidos (MT): 12:00 am
- Estados Unidos (PT): 11:00 pm del viernes 1 de mayo
- México (CDMX): 12:00 am
- España: 8:00 am
- Argentina: 3:00 am
- Brasil (Brasilia): 3:00 am
- Uruguay: 3:00 am
- Chile (Santiago): 2:00 am
- Paraguay: 3:00 am
- Bolivia: 2:00 am
- Venezuela: 2:00 am
- Ecuador: 1:00 am
- Perú: 1:00 am
- Colombia: 1:00 am
Habiéndote brindado esta información, te comento que es probable que la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani comience cerca de las 6:15 am ET y 4:15 am en CDMX.
¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani?
Este sábado 2 de mayo se podrá ver la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani vía DAZN en todo el mundo. Además, también estará disponible en ESPN y Disney+ en Latinoamérica, según dio a conocer sportingnews.com.