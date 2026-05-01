La transmisión de uno de los combates más esperados de este 2026 se llevará a cabo en el Tokyo Dome, este sábado 2 de mayo, en la pelea que van a protagonizar Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, pactada a 12 rounds por el campeonato indiscutible de peso supergallo que defiende Inoue. El combate se realizará ante 57 mil almas en el corazón de Japón, para ver quién es el mejor boxeador de la categoría. A continuación, revisa cuáles son los horarios, canales y dónde podrás ver la cartelera minuto a minuto .

TOKIO (JAPÓN), 02/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani este sábado 2 de mayo por la pelea estelar del evento The Ring en el Tokyo Dome de Japón. FOTO DE X DE @SOURCEOFBOXING

¿A qué hora pelean Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO desde el Tokyo Dome?

Sigue la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, este sábado 2 de mayo de 2026, a partir de la 1:00 a.m. CDMX en lo que será el inicio de la cartelera estelar o 6:00 a.m. CDMX hora estimada para la pelea estelar de Inoue vs. Nakatani. Aquí te dejo con todos los horarios para que puedas seguirlo minuto a minuto.

País Inicio cartelera Hora pelea estelar Argentina 4:00 a.m. 9:00 a.m. Chile 3:00 a.m. 8:00 a.m. Ecuador 2:00 a.m. 7:00 a.m. Colombia 2:00 a.m. 7:00 a.m. Estados Unidos 3:00 a.m. ET 8:00 a.m. ET España 9:00 a.m. 4:00 p.m. Perú 2:00 a.m. 7:00 a.m. Uruguay 4:00 a.m. 9:00 a.m. Venezuela 3:00 a.m. 8:00 a.m.

Cabe destacar que el inicio de la pelea estelar es un horario estimado y todo dependerá del desarrollo de las peleas previas en el Tokyo Dome.

¿Dónde ver Naoya Inoue vs. Junto Nakatani EN VIVO desde el Tokyo Dome?

La transmisión de la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani estará disponible en Disney Plus vía ESPN KnockOut en México y Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos y el resto del mundo será a través de DAZN PPV. Estas son las únicas opciones que vas a tener disponible para ver la pelea de ambos japoneses desde el escenario más importante del boxeo en el continente asiático.

Cartelera de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani en el Tokyo Dome

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani en una pelea pactada a 12 asaltos, donde estará en juego el campeonato indiscutible de peso supergallo que actualmente posee Inoue.

en una pelea pactada a 12 asaltos, donde estará en juego el campeonato indiscutible de peso supergallo que actualmente posee Inoue. Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka también a 12 rounds, disputando el título de peso gallo del CMB.

también a 12 rounds, disputando el título de peso gallo del CMB. Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka en una pelea a 10 asaltos dentro de la categoría mosca.

en una pelea a 10 asaltos dentro de la categoría mosca. Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe en un duelo a 10 rounds en peso pluma.

en un duelo a 10 rounds en peso pluma. Sora Tanaka vs. Jin Sasaki en un combate de peso wélter a 10 asaltos.

en un combate de peso wélter a 10 asaltos. Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki en una pelea a 10 rounds en la categoría supermediano.