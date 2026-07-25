El Jeddah Superdome de Arabia Saudí, lo que se ha transformado en uno de los principales escenarios del boxeo, tendrá la pelea de Anthony Joshua vs. Kristian Prenga por el evento The Comeback, este sábado 25 de julio, en lo que será la categoría de peso pesado. A continuación, te dejaré con la hora de inicio y los canales de transmisión para que puedas seguir el inicio del evento y la pelea estelar de Joshua vs. Prenga, desde Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica .

¿A qué hora pelea Anthony Joshua vs. Kristian Prenga por The Comeback?

La hora de inicio del evento The Comeback, donde la pelea estelar será la de Anthony Joshua vs. Kristian Prenga, será desde la 1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. CDMX. Aquí te dejo con todos los horarios tanto del inicio de la cartelera estelar como de la hora estimada de la pelea de Joshua vs. Prenga.

País Inicio de la cartelera estelar Joshua vs. Prenga hora estimada España 18:00 22:00 Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) 11:00 15:00 Argentina 13:00 17:00 Bolivia 12:00 16:00 Colombia 11:00 15:00 Ecuador 11:00 15:00 Chile 12:00 16:00 Puerto Rico 12:00 16:00 Paraguay 12:00 16:00 Perú 11:00 15:00 República Dominicana 12:00 16:00 Uruguay 13:00 17:00 Venezuela 12:00 16:00

¿Qué canal transmite pelea Anthony Joshua vs. Kristian Prenga EN VIVO por The Comeback?

En México, la velada The Comeback: Anthony Joshua vs. Kristian Prenga no será emitida por televisión abierta ni por canales de televisión de paga. La única forma oficial de seguir el evento será mediante DAZN PPV, por lo que será necesario contar con una cuenta en la plataforma y adquirir el pago por evento correspondiente para ver toda la cartelera en directo.

En Estados Unidos, la cobertura también será exclusiva de DAZN PPV, sin transmisión por ESPN, DAZN lineal u otras cadenas de televisión. Los aficionados podrán ver desde las peleas preliminares hasta el combate estelar entre Anthony Joshua y Kristian Prenga a través de la aplicación o el sitio web de DAZN, comprando previamente el evento de pago por visión.

País / Región Canal de TV Streaming España No disponible en TV DAZN PPV Centroamérica No disponible en TV DAZN PPV Argentina No disponible en TV DAZN PPV Bolivia No disponible en TV DAZN PPV Colombia No disponible en TV DAZN PPV Ecuador No disponible en TV DAZN PPV Chile No disponible en TV DAZN PPV Puerto Rico No disponible en TV DAZN PPV Paraguay No disponible en TV DAZN PPV Perú No disponible en TV DAZN PPV República Dominicana No disponible en TV DAZN PPV Uruguay No disponible en TV DAZN PPV Venezuela No disponible en TV DAZN PPV