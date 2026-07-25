Anthony Joshua (29-4, 26 KOs) regresa al ring este sábado 25 de julio para enfrentar al albanés Kristian Prenga (20-1, 20 KOs) en Jeddah, Arabia Saudita, en un combate de peso pesado catalogado como ‘The Comeback’. El boxeador británico es un ejemplo de superación. El 29 de diciembre sufrió un accidente de automovilismo en Nigeria y dos de sus amigos (Sina Ghamiy y Latif Ayodele) perdieron la vida.
La pelea ante Prenga es el primero de los dos combates pactados para este 2026. A finales del año, Joshua deberá enfrentar al excampeón de los pesos pesados Tyson Fury (35-2-1, 24 KOs). Este combate es muy esperado por los fanáticos y, por ello, están expectantes por ver la actuación. del británico ante un rival profesional.
En junio, Joshua indicó que está mentalizado en sus peleas de boxeo, sobre todo tras la dolorosa pérdida que sufrió. “Me da un propósito en la vida. Soy feliz”, indicó el púgil en una declaración que ESPN rebotó. A continuación te compartimos los horarios y canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el combate catalogado como The Comeback.
¿Dónde ver la pelea de Anthony Joshua vs. Kristian Prenga?
La pelea entre Anthony Joshua vs. Kristian Prenga y toda la cartelera de la noche será televisada por DAZN PPV. En España, debes pagar 19,99 € en PPV, además de requerir una suscripción activa a DAZN desde 9,99 € (mensual).
En Estados Unidos, el costo es de US$74.99 por PPV, aunque también existe el plan DAZN Ultimate (US$44.99 al mes), que incluye los eventos PPV sin costo adicional.
¿Cómo ver la pelea Anthony Joshua - Kristian Prenga?
- Crear una cuenta en DAZN.
- Iniciar sesión desde la aplicación o el sitio web.
- Comprar el evento Joshua vs. Prenga PPV o contar con el plan DAZN Ultimate (donde esté disponible).
- Acceder a la transmisión el día del combate.
¿A qué hora pelean Anthony Joshua vs. Kristian Prenga?
Anthony Joshua estará ingresando al ring para pelear contra Kristian Prenga, aproximadamente a las 4:00 p.m. en México, 6:00 p.m. en ET de Estados Unidos y 7:00 p.m. de Argentina.
- Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 5:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 4:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.
- México (CDMX): 4:00 p.m.
- España: 12:00 a. m. (día siguiente)
- Puerto Rico: 4:00 p.m.
- República Dominicana: 4:00 p.m.
- Panamá: 5:00 p. m.
- Costa Rica: 4:00 p.m.
- El Salvador: 4:00 p.m.
- Guatemala: 4:00 p.m.
- Honduras: 4:00 p.m.
- Nicaragua: 4:00 p.m.
- Argentina: 7:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 7:00 p.m..
- Uruguay: 7:00 p.m.
- Paraguay: 7:00 p.m.
- Chile (Santiago): 6:00 p.m.
- Bolivia: 6:00 p.m.
- Venezuela: 6:00 p.m.
- Ecuador: 5:00 p.m.
- Perú: 5:00 p. m.
- Colombia: 5:00 p. m.
Anthony Joshua vs. Kristian Prenga: Cartelera completa
- Peso pesado: Anthony Joshua vs. Kristian Prenga - rounds TBA
- Pelea por el título supermediano OMB de Sheeraz: Hamzah Sheeraz vs. Simon Zachenhuber - 12 rounds
- Pelea por el título Superwelter FIB de Kelly: Josh Kelly vs. Caoimhin Agyarko - 12 rounds.
- Superpluma: Reito Tsutsumi vs. Alvino Herrera Meza - 10 rounds.
- Supermediano: Jacob Bank vs. Pawel August - 8 rounds.
- Superwelter: Nishant Dev vs. César Díaz - 8 rounds.
- Semipesado: Oleksandr Khyzhniak vs. Lenny Patrach - 8 rounds.
- Peso welter: Ziyad Almaayouf vs. Frank Lucian Mango - 8 rounds.
- Peso supermosca: Mikie Tallon vs. Orlando Pino - 8 rounds.
- Peso ligero: Mohammed Alakel vs. Lydon Chircop - 6 rounds.
- Peso superpluma: Sultan Almohammed vs. Efren Besalduch - 4 rounds.
- Peso supermediano: Omar Hikal vs. Brian Castellano - 4 rounds.
- Peso superligero: Mahmoud Mobark vs. Bryan Zapata - 4 rounds.
Anthony Joshua: récord
Anthony Joshua es un reconocido peleador de boxeo. Tiene 4 derrotas, pero un gran porcentaje de victorias por KO.
- Récord: 29-4 (26 KOs)
- Edad: 36 años
- Nacionalidad: Reino Unido
- Estatura: 1,98 m (6′6″)
- Alcance: 208 cm (82″)
- Guardia: Ortodoxa
- Porcentaje de victorias por KO: 89,7 % (26 de sus 29 triunfos).
- Triunfos: 29
- Derrotas: 4
- Triunfos por nocaut (KO): 26
- Empates: 0
Kristian Prenga: récord
Kristian Prenga es un aguerrido peleador. Cuenta con amplia experiencia y sobresale por su nocaut. Tiene 20 triunfos.
- Récord: 20-1 (20 KOs)
- Edad: 35 años
- Nacionalidad: Albania
- Estatura: 1,96 m (6′5″)
- Guardia: Ortodoxa
- Porcentaje de nocauts: 100% de sus victorias han sido por KO.
- Victorias: 20
- Derrota: 1
- Triunfos por nocaut (KO): 20
- Empates: 0