Este sábado 25 de julio habrá una gran pelea para ver, puse se enfrentarán Marta Díaz y Tatiana Kaer en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, por La Velada del Año VI. Si no te quieres perder el enfrentamiento, revisa esta nota para que descubras a qué hora empezará y cómo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer por La Velada del Año VI este sábado 25 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:00 pm
- Estados Unidos (CT): 12:00 pm
- Estados Unidos (MT): 11:00 am
- Estados Unidos (PT): 10:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 7:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 1:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer?
Este sábado 25 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer por La Velada del Año VI a través del canal de Twitch, de YouTube y de TikTok de Ibai Llanos. La transmisión del evento, como es habitual, será gratuita para todos.