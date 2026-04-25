La pelea estelar del Supernova Génesis 2026 tiene nombre y apellido: Alana Flores vs. Flor Vigna. Dos personalidades enormes, dos estilos completamente diferentes y una sola oportunidad de demostrar quién se lleva la gloria en la Arena Ciudad de México. Alana llega como la favorita indiscutible, con experiencia previa en el ring y una preparación que ha documentado semana tras semana en sus redes; Flor, en cambio, es la retadora que viene a romper pronósticos, la debutante que no le teme a nada y que promete dejar todo sobre el cuadrilátero.

Las redes sociales han sido el escenario perfecto para calentar este duelo. Desde el anuncio oficial, ambas se han lanzado indirectas, han mostrado su evolución física y han construido una narrativa que tiene a sus comunidades completamente divididas. Alana confía en su técnica y en los meses de sparring que la respaldan; Flor apuesta por la sorpresa, por esa energía impredecible que caracteriza a quienes no tienen nada que perder y todo por ganar.

Lo que hace especial este combate no es solo el nivel de preparación, sino la química explosiva entre ambas. Alana representa a la influencer que tomó esto en serio desde el día uno, entrenando con profesionales y cuidando cada detalle; Flor encarna a la artista todoterreno que acepta el desafío con la misma pasión con la que canta o actúa. Cuando suene la campana, no habrá filtros ni edición: solo ellas, los guantes y la verdad del ring.

De ganar, Alana Flores estaría considerando colgar los guantes: “Yo no creo seguir después de esto en el boxeo, la verdad. Creo que esta por fin y oficialmente puedo decir que va a ser mi última pelea”, dijo para Marca.com.

Por otro lado, Flor Vigna, quiere darle una mano a su rival pero derrotándola en el cuadrilátero: “Le voy a partir su madre el domingo. Que se vaya llorando y que no se dedique nunca más al boxeo”.

Este domingo, miles de ojos estarán puestos en cada jab, en cada esquive, en cada segundo de un enfrentamiento que ya es histórico antes de comenzar. Gane quien gane, Alana Flores vs. Flor Vigna será el combate que marcará la noche, el que generará más conversación y el que definirá quién tiene lo necesario para convertirse en la reina indiscutible del Supernova Génesis 2026.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten pelea Supernova Génesis 2026: Alana Flores vs. Flor Vigna?

Países Horario Hora de la estelar (aprox.) Canales TV / Streaming Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT 12 a.m. ET / 9 p.m. PT NETFLIX México 19:00 22:00 NETFLIX Costa Rica 19:00 22:00 NETFLIX Guatemala 19:00 22:00 NETFLIX El Salvador 19:00 22:00 NETFLIX Nicaragua 19:00 22:00 NETFLIX Honduras 19:00 22:00 NETFLIX Colombia 20:00 23:00 NETFLIX Ecuador 20:00 23:00 NETFLIX Perú 20:00 23:00 NETFLIX Panamá 20:00 23:00 NETFLIX Venezuela 21:00 00:00 (27/04) NETFLIX Chile 21:00 00:00 (27/04) NETFLIX Bolivia 21:00 00:00 (27/04) NETFLIX Puerto Rico 21:00 00:00 (27/04) NETFLIX Rep. Dominicana 21:00 00:00 (27/04) NETFLIX Paraguay 21:00 00:00 (27/04) NETFLIX Argentina 22:00 01:00 (27/04) NETFLIX Uruguay 22:00 01:00 (27/04) NETFLIX España 03:00 (27/04) 06:00 (27/04) NETFLIX

Cartelera del Supernova Génesis 2026

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna por Supernova Génesis 2026

¿Cuándo pelean Alana Flores y Flor Vigna?

La pelea entre Alana Flores y Flor Vigna se realizará el domingo 26 de abril de 2026 como parte del evento Supernova Génesis, que comienza a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en la Arena Ciudad de México.

¿Dónde puedo ver la pelea de Alana Flores vs. Flor Vigna?

La pelea se transmitirá exclusivamente por Netflix, por lo que necesitarás una suscripción activa en la plataforma para ver el combate en vivo.

¿Quién es la favorita para ganar?

Alana Flores llega como la gran favorita debido a su experiencia previa en peleas de exhibición y su preparación más extensa, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos de boxeo.

¿Qué tipo de pelea será?

Es un combate de boxeo de exhibición entre influencers, supervisado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para garantizar que se realice bajo reglas claras y con la seguridad adecuada.

¿Por qué esta pelea es la estelar del evento?

Esta pelea encabeza la cartelera del Supernova Génesis 2026 por la popularidad de ambas participantes en redes sociales y porque representa el enfrentamiento entre dos personalidades de gran alcance mediático en México y Argentina.

¿Cuánto tiempo han entrenado para esta pelea?

Alana Flores ha documentado meses de preparación específica para el evento, mientras que Flor Vigna ha mostrado su proceso de entrenamiento intensivo en las últimas semanas previas al combate.

¿Habrá más peleas en la misma noche?

Sí, además de Alana vs. Flor, la cartelera incluye cinco combates más: Kim Shantal vs. Karely Ruiz, Lonche vs. Willito, Mario Bautista vs. Aron Mercury, Milica vs. Ari Geli y ElAbraham vs. Nando.

¿Qué se juegan en esta pelea?

Más allá del resultado deportivo, ambas se juegan su reputación frente a millones de seguidores, el título de campeona del evento y la oportunidad de demostrar que tomaron en serio el desafío del boxeo de influencers.