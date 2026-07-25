Este sábado 25 de julio se realizará la Velada del Año 6 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. La pelea que cerrará la jornada, que promete ser histórica, es IlloJuan vs. TheGrefg. El main event del espectáculo organizado por Ibai tendrá a dos reconocidos streamers, que tienen millones de seguidores.

Incluso desde que se anunció su enfrentamiento, las redes sociales se llenaron de reacciones, pronósticos y debates sobre quién tiene más posibilidades de quedarse con la victoria. Tanto IlloJuan como TheGrefg han compartido parte de su entrenamiento durante las últimas semanas, mostrando el esfuerzo físico y mental que implica subirse al ring en la velada.

TheGrefg parte como uno de los favoritos para los aficionados debido a su disciplina física y al compromiso que ha mostrado durante toda su preparación. Sin embargo, IlloJuan ha demostrado que está dispuesto a sorprender. El popular streamer malagueño ha trabajado intensamente para llegar competitivo al ring y buscar una victoria que sería una de las más recordadas del evento.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026. Horarios y dónde ver la pelea IlloJuan vs. TheGrefg por la Velada del Año 6, evento que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver la pelea de IlloJuan vs. TheGrefg por la Velada del Año 2026 en México, España y EE. UU.?

La transmisión de la pelea de IlloJuan contra TheGrefg en La Velada del Año 6 será por la cuenta de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos.

¿A qué hora pelean IlloJuan vs. TheGrefg?

La Velada del Año 6 empezará a las 19:00 horas (en España). La pelea entre IlloJuan contra TheGrefg es la estelar de la noche, por lo que ambos streamers estarán subiendo al ring aproximadamente a la 1:30 a.m. del día siguiente (en España), 6:30 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador) y 8:30 p.m. (Argentina, Uruguay y Paraguay).

España: 1:30 horas (día siguiente)

Estados Unidos: 16:30 horas (Oeste), 17:30 horas (Montaña), 18:30 horas (Centro) y 19:30 horas (Este)

México: 17:30 horas

Guatemala: 17:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

Honduras: 17:30 horas

Nicaragua: 17:30 horas

Costa Rica: 17:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Puerto Rico: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas