Tras lograr la medalla de bronce en vela ligera ILCA 7 (también conocida como dinghy) en los Juegos Olímpicos de París 2024, Stefano Peschiera destacó a nivel internacional, poniendo el nombre de Perú en lo más alto tras 32 años sin obtener una presea olímpica. Este logro ha consolidado al peruano entre los deportistas más reconocidos de la historia del deporte nacional. Como muestra de agradecimiento, la presidenta Dina Boluarte y representantes del IPD le entregarán los lauros deportivos en una ceremonia especial en el Estadio Nacional. A continuación, te proporcionamos el horario, el canal y más detalles importantes sobre este evento.

El camino de Stefano Peschiera hacia la medalla de bronce en vela ligera no fue fácil. En su primera participación representando al país fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, compitió en la clase Láser Estándar masculina y terminó en el puesto 31, después de asegurar uno de los nueve cupos disponibles para Perú en el Campeonato Mundial de Láser en Kingston, Canadá.

Posteriormente, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logró mejorar su desempeño al terminar en el puesto 25. Finalmente, en los Juegos Olímpicos de París 2024, Peschiera alcanzó el éxito que tanto anhelaba. El 7 de agosto, en horario peruano, ganó la medalla de bronce en la clase Láser masculina, poniendo a Perú en el podio después de 32 años de espera.

El gobierno peruano decidió premiar a los medallistas olímpicos con sumas significativas de dinero: US$ 60,000 para los ganadores de oro, US$ 50,000 para los de plata, y US$ 40,000 para los de bronce. Tras la presea lograda por Stefano, también recibirá el Laureles Deportivos, la máxima distinción honorífica que el país confiere a quienes se destacaron de manera excepcional en el deporte, ya sea en la práctica, la labor o la dirección.

Es importante destacar que, además de la medalla de bronce, Stefano Peschiera no será el único premiado. Su entrenador también recibirá un premio significativo, equivalente al 18% del monto otorgado al deportista olímpico. Al llegar al país, el velista fue recibido con una calurosa ovación por cientos de peruanos en el Aeropuerto Jorge Chávez, donde se tomó fotos con diferentes aficionados.





¿A qué hora Stefano Peschiera recibirá los laureles deportivos?

El Estadio Nacional será el escenario de un momento icónico para el deporte nacional, ya que se entregarán los lauros deportivos a Stefano Peschiera. La ceremonia comenzará a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno, donde Peschiera será recibido por la presidenta Dina Boluarte. Posteriormente, al mediodía, recibirá la máxima recompensa honorífica que la nación confiere a un deportista. Finalmente, a la 1:00 p.m., Peschiera ofrecerá una conferencia de prensa en la que brindará más detalles sobre su presente y su logro.





¿En qué canal ver la entrega de los laureles deportivos de Stefano Peschiera?

Para seguir esta ceremonia donde Stefano Peschiera recibirá los laureles deportivos, que será significativa para el deporte nacional, podrás sintonizarla desde muy temprano en diferentes canales de señal abierta y por cable en Perú, como TV Perú (canal 7), América TV (canal 4), ATV (canal 9), y Movistar Deportes. Además, en Depor te brindaremos todos los detalles de este importante momento. ¡No te lo pierdas!





