Perú se prepara para una nueva edición de la maratón más importante, la adidas | RIMAC Lima 42K volverá a tomar las calles limeñas en 2026, esta vez con una importante novedad, la distancia de 10K ya no será parte del circuito, dejando el protagonismo a las categorías de 21K y 42K.

El próximo año, la competencia apostará por elevar aún más la experiencia con recorridos que no solo exigen resistencia, sino también preparación, disciplina y un firme compromiso por parte de cada corredor. Esta evolución refleja el notable crecimiento de la comunidad runner en el país y marca un hito en el evento, alineándose con las grandes maratones internacionales que se enfocan en distancias medias y largas.

La edición anterior reunió a 20,000 corredores en una jornada que convirtió a Lima en el epicentro del running sudamericano. Para 2026, se espera superar este récord y seguir consolidando el evento como una de las experiencias deportivas más emblemáticas.

Las inscripciones estarán disponibles a partir del 19 de septiembre, en la primera fase preventa con Interbank, a través del sitio web oficial de la carrera, donde los participantes podrán seleccionar su distancia y asegurar su lugar en la fiesta más grande del running

Además, volverá a contar con el prestigioso sello World Athletics Elite Road Race Label, que la distingue como una de las mejores maratones del mundo gracias a su alto estándar organizativo, calidad técnica y reconocimiento internacional.

Cada paso cuenta, cada kilómetro te acerca a la meta. ¿Estás listo para dejar tu huella? Para más información visita las redes sociales de @maratonlima42k.