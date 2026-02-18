Alianza Lima vs. Banco República se enfrentan por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Banco República se enfrentan por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. (Foto: Alianza Lima)

vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Grupo A del . ¿En qué canales puedes ver la transmisión del partido? Latina TV (Canal 2) cuenta con los derechos televisivos para transmitir este evento, disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión digital en su página web. ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 18 de febrero desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría (Villa El Salvador, Lima, Perú).

Alianza Lima vs. Banco República se enfrentan por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Banco República se enfrentan por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC