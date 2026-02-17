Lima será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero, con Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín. Este torneo reunirá a los mejores equipos del continente con dos propósitos: ganar el título y lograr un cupo al Mundial de Clubes de Vóley.
Son nueve los clubes clasificados a este certamen y estarán divididos en tres grupos de tres equipos. Los ganadores de cada serie y el mejor segundo clasificarán a semifinales. Los finalistas no solo se disputarán el trofeo, sino también clasificarán al Mundial.
A continuación, conoce a los equipos que competirán entre sí para coronarse como el mejor del continente y sacar boletos a la cita mundialista:
- Alianza Lima (Perú)
- Regatas Lima (Perú)
- San Martín (Perú)
- Sesi Bauru (Brasil)
- Osasco (Brasil)
- Boston (Chile)
- Banco República (Uruguay)
- Olympic (Bolivia)
- Club de Alto Rendimiento (Ecuador)
Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Grupo A
- Alianza Lima
- Banco República
- San Martín
Grupo B
- Osasco
- Olympic
- Boston College
Grupo C
- Regatas Lima
- Club UVIV
- SESI
Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Miércoles 18 de febrero
- 2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)
- 5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)
- 7:30 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C)
Jueves 19 de febrero
- 2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)
- 5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)
- 7:30 p.m. | Osasco vs Boston College (B)
Viernes 20 de febrero
- 2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)
- 5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)
- 7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)
¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?
El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se transmitirá a través de Latina (canal 2 y 702 HD) por TV abierta. También se podrá ver mediante streaming por la app de Latina y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).
