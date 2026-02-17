Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín representarán a Perú en el Sudamericano de Clubes de Vóley. (Foto: FPV)
Lima será sede del que se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero, con Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín. Este torneo reunirá a los mejores equipos del continente con dos propósitos: ganar el título y lograr un cupo al .

Son nueve los clubes clasificados a este certamen y estarán divididos en tres grupos de tres equipos. Los ganadores de cada serie y el mejor segundo clasificarán a semifinales. Los finalistas no solo se disputarán el trofeo, sino también clasificarán al Mundial.

A continuación, conoce a los equipos que competirán entre sí para coronarse como el mejor del continente y sacar boletos a la cita mundialista:

  • Alianza Lima (Perú)
  • Regatas Lima (Perú)
  • San Martín (Perú)
  • Sesi Bauru (Brasil)
  • Osasco (Brasil)
  • Boston (Chile)
  • Banco República (Uruguay)
  • Olympic (Bolivia)
  • Club de Alto Rendimiento (Ecuador)

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A

  • Alianza Lima
  • Banco República
  • San Martín

Grupo B

  • Osasco
  • Olympic
  • Boston College

Grupo C

  • Regatas Lima
  • Club UVIV
  • SESI
Alianza Lima buscará hacer historia en el Sudamericano de Clubes de Vóley. (Foto: Alianza Lima Vóley)
Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Miércoles 18 de febrero

  • 2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)
  • 5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)
  • 7:30 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C)

Jueves 19 de febrero

  • 2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)
  • 5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)
  • 7:30 p.m. | Osasco vs Boston College (B)

Viernes 20 de febrero

  • 2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)
  • 5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)
  • 7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)

¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se transmitirá a través de Latina (canal 2 y 702 HD) por TV abierta. También se podrá ver mediante streaming por la app de Latina y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

Regatas Lima clasificó al Sudamericano de Clubes de Vóley como subcampeón de la LPV 2024-25. (Foto: Liga Peruana de Vóley)
Regatas Lima clasificó al Sudamericano de Clubes de Vóley como subcampeón de la LPV 2024-25. (Foto: Liga Peruana de Vóley)

