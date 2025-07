El vóley peruano comenzó a elevar su nivel en los últimos meses y desde la Selección Peruana reflejaron un crecimiento deportivo. De la mano de Antonio Rizola como DT, el sexteto nacional femenino consiguió la medalla de plata en la Copa América. Ahora, buscarán destacar en la Copa Panamericana, torneo al que se insertaron de último minuto (tras pagar una deuda pendiente). Para más detalles, el estratega brasileño habló de este desarrollo y también recomendó algunas mejoras para la Liga Nacional de Vóley.

“Si los hinchas peruanos tienen la paciencia de esperar y comprensión que una victoria así no quiere decir que ya llegamos a donde queremos. Entender que son picos, puntos altos y puntos bajos, que vamos a sufrir. En la próxima competencia se puede perder y esto hace parte del proceso. No quiere decir que porque hicimos, con poco tiempo de preparación, un buen resultado, ya no se pierde más”, comentó Rizola en Radio Ovación.

Además, respondió a las críticas por la no convocatoria de algunas jugadoras: “Respeto todas las opiniones desde que sean educadas, pero aceptarlas es diferente. Uno quiere una, otro quiere otra, pero el equipo que va a jugar es mi equipo, lo que pienso yo y mi staff técnico. Siempre voy a seguir mis ideales, lo que creo que puede ser, no por opiniones de uno y de otro”.

Rizola también fue claro con el desarrollo de la Liga Nacional de Vóley en el país. Para el DT, es necesario tener a las deportistas peruanas como prioridad, por lo que aumentar el cupo de extranjeros podría afectar todo: “Espero que la liga siga el periodo dedicado a los clubes que este año finaliza el 30 de abril”.

La selección pasó de ser la última del Sudamericano 2023 a la medalla de plata en la Copa América 2025. (Foto: FPV)

A su vez, contó: “Segundo que espero es que no se piense por nada en subir para cuatro extranjeras jugando la liga porque si no vamos a hacer un campeonato para entrenar a argentinas, chilenas, brasileñas que no son de primer nivel. No quiero un campeonato en Perú donde quien paga es la Federación con 48 extranjeras y 24 peruanas, es una vergüenza en mi opinión”.

Por último, mostró su punto de vista por la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley. La escuadra blanquiazules se coronó como bicampeón en el último torneo disputado, por lo que también comenzó a sumar algunos refuerzos para potenciar su plantilla.

“Lo que más me interesa es que Alianza va a estar representando a Perú en un Campeonato Mundial de Clubes por primera vez y eso es maravilloso para todo el movimiento del voleibol peruano. No tengo dudas que Alianza, con la estructura que tiene, va a preparar un buen equipo para representar bien a Perú allá”, dijo.

Perú participará en la Copa Panamericana de Vóley

Como se recuerda, hace algunas semanas se conoció que NORCECA, organizador de la Copa Panamericana de Vóley Femenino, había negado la inscripción de la Selección Peruana de Vóley Femenino debido a una importante deuda que tenía la Federación Peruana de Vóley (FPV) con dicha confederación. Ahora, todo quedó listo para la participación.

Antes de que se oficialice la participación de Perú, eran ocho los países participantes del certamen internacional, divididos en Grupo A y Grupo B. La serie A estaba integrada por Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Costa Rica. Mientras que, el B contaba con la presencia de Colombia, Cuba, México y Trinidad y Tobago.

Tras conocer la noticia que el IPD asumió la deuda de la FPV con NORCECA, desde la entidad hicieron pública la aceptación de inscripción para la participación del sexteto nacional en la Copa Panamericana. Además, se confirmaron modificaciones necesarias para poder incluir a la ‘bicolor’ en la programación.

La participación en el certamen es de vital importancia porque brinda puntos en la ubicación del ránking de la FIVB. Perú logró ascender dos posiciones por obtener el segundo lugar de la Copa América Brasil 2025. Además, este certamen brindará cupos al Final Four y a los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.

Perú participará en Copa Panamericana de Vóley. (Foto: FPV)

