Pese a las críticas, por dejar nuevamente el país probando suerte en el exterior, Nolberto Solano se ha mostrado entusiasmado por el nuevo reto que le tocará enfrentar: dirigir la Selección de Fútbol de Pakistán. Teniendo en cuenta que no es su primera experiencia afuera, y que no ha logrado conseguir algún logro en dichos momentos, el ‘Maestrito’ espera ser parte de un cambio positivo en el fútbol de dicho país, que no es profesional pero que anhela profundamente serlo.

El acuerdo con la federación de Pakistán se cerró luego de varios meses de conversaciones. Según contó el propio Solano, su llegada se dio tras la reorganización dirigencial en la entidad y luego de que se definieran los primeros pasos de un plan que tiene como objetivo transformar al fútbol pakistaní.

“El desafío es grande porque Pakistán es un país que está en desarrollo con el fútbol. No tiene una liga profesional, pero tiene futbolistas que quieren crecer. Quieren profesionalizar el fútbol en algún momento y mejorar a nivel internacional”, señaló el técnico nacional en entrevista con Radio Ovación.

Nolberto Solano dirigirá a Pakistan | Foto: Andina/PFF

Solano ha dejado claro que su contrato es por un año con opción de extensión, siempre y cuando se cumplan las metas trazadas por ambas partes, además que aún no se encuentra en dicho país, pero después de cumplir con los trámites necesarios viajará para asumir el nuevo reto que tiene enfrente.

El primer objetivo será liderar a la Selección Sub-23 en la competencia que disputarán en septiembre, aunque no se descarta que, de cumplir con las expectativas, pueda tomar también el mando de la selección mayor. “Quieren ver cómo me adapto, y existe la posibilidad de asumir también la selección absoluta. No hay presión, no hay apuro. Es un proyecto que se irá evaluando con el tiempo”, explicó el estratega.

Otro aspecto que entusiasma a Solano es el potencial que existe en la diáspora de jugadores pakistaníes. En su análisis, muchos de ellos militan en ligas europeas de menor nivel, especialmente en Inglaterra, y podrían reforzar a la selección en esta etapa de crecimiento. “Hay mucho futbolista de sangre pakistaní jugando en segunda o tercera división inglesa. Eso sería un empuje importante para el equipo”, remarcó.

Pakistan hace oficial la llegada de Nolberto Solano | Foto: X de Pakistan

A propósito de su abrupta salida de Santos de Nazca, consideró que fue una decisión acelerada, ya que el equipo aún estaba con posibilidades deportivas. “Fue una decisión del club, me sorprendió porque habíamos ganado dos partidos seguidos en la previa, perdimos un partido de visita y tomaron la decisión, a mí me parece acelerada porque todavía teníamos chance de seguir en camino”, indicó.

Finalmente, el exasistente de Ricardo Gareca aprovechó para opinar sobre el presente de la Selección Peruana. Consideró que el cambio de proceso en medio de las Eliminatorias no fue la mejor decisión y que el actual comando técnico logró recuperar jugadores claves que antes fueron duramente criticados. “No era lo ideal cortar un proceso, pero el equipo ha respondido. Lamentablemente ya se perdieron muchos puntos”, concluyó.

