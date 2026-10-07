ASICS Perú anunció la edición 2026 de la Asics Golden Run presentada por Natura Kaiak 21K, cita que se disputará el próximo 18 de octubre y que espera convocar a más de 5.000 corredores de todos los niveles.

Por primera vez en la historia del evento en Perú, el trayecto de 21 kilómetros contará con la certificación de World Athletics, sello que garantiza medidas oficiales y validez para registros deportivos. Este respaldo eleva el perfil competitivo de la prueba sin descuidar el espíritu participativo e integrador que la caracteriza.

El Parque Marina de Guerra, en el distrito de Magdalena será el epicentro de la jornada como punto de salida y meta. Los participantes de 10K recorrerán por la Costa Verde hacia San Miguel; mientras quienes asuman el desafío de los de 21K extenderán su recorrido hasta Chucuito, en el Callao.

Un encuentro que trasciende fronteras

La ASICS Golden Run forma parte del principal circuito de running de Sudamérica, con escalas en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Esa plataforma regional convierte a Lima en una locación clave que conecta a fondistas de distintos países y consolida la fecha como un referente del calendario local.

En la línea destacarán figuras del fondismo peruano como Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua, junto a los embajadores y el equipo oficial de la marca. Esta mixtura entre atletas de élite y aficionados responde a un objetivo claro: que el alto rendimiento conviva con la motivación, la integración y el placer de correr.

Mayor nivel competitivo y premios especiales

La organización busca potenciar las marcas de los participantes mediante incentivos especiales. Por ello, se entregó 10 cupos a atletas de élite federados, así como 35 pases de cortesía para runners amateurs de alto rendimiento.

Además, en la distancia de 21K los primeros 50 puestos de las categorías masculina y femenina recibirán una medalla especial de Top 50. La entrega de este reconocimiento se realizará en la explanada, por lo que los participantes que consideren estar en ese rango deberán permanecer atentos al llamado. Al finalizar, estos corredores recibirán dos medallas en total.

Preparación previa: Road to ASICS Golden Run x Amateur Café

Como antesala a la competencia, ASICS y Amateur Café diseñaron un cronograma especializado de preparación para acompañar a la comunidad. El programa, que ya sumó con éxito entrenamientos de fondo y velocidad en semanas previas (26 de septiembre y 3 de octubre), entra a su fase final con las siguientes actividades:

10 de octubre: Reconocimiento de ruta – Novablast 6

17 de octubre: Shake Out Run – Superblast 3

Horarios y logística

Para garantizar una experiencia óptima, la organización definió el siguiente esquema logístico:

● Entrega de kits: Se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en el Centro Comercial Jockey Plaza. Los inscritos deberán acercarse para recoger la indumentaria y los implementos oficiales.

● Guardarropa: Operativos desde las 05:00 h

● Concentración: A partir de las 05:00 h

● Partida 21K: 06:00 h en punto.

● Partida 10K: 06:30 h en punto.

Bienestar integral bajo el lema: “Sound Mind, Sound Body”

ASICS, referente global en el mundo del running, busca acercar la mística de la Golden Run a la comunidad local. Bajo su filosofía “Sound Mind, Sound Body”, la firma invita a vivir la carrera como un desafío que equilibra cuerpo y mente. Por ello, la jornada ofrecerá zonas de recuperación, puntos con música a lo largo del trazado, espacios de confraternidad y activaciones especiales. Además, los corredores podrán participar en pruebas de producto previas y recibirán un kit oficial con polo y regalos de patrocinadores.

Esta edición 2026 cuenta con el auspicio prioritario de Natura Kaiak 21K, junto al respaldo de aliados estratégicos como El Comercio, Powerade y Mazda, firmas comprometidas con el desarrollo del deporte en el Perú.