El peruano Caetano Bacigalupo, con apenas nueve años de edad, continúa escribiendo una página histórica para el jiu-jitsu mundial. El joven atleta nacional se coronó como el mejor en el Campeonato Brasileño de Jiu-Jitsu Crianças 2026, realizado del 12 al 14 de junio en Barueri, São Paulo, uno de los torneos infantiles más competitivos dentro del calendario oficial de la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

Para alcanzar el título, Caetano superó exigentes llaves, enfrentando a los mejores competidores de la especialidad, consolidándose como uno de los atletas infantiles más destacados del circuito. El Campeonato Brasileño Crianças forma parte de un grupo exclusivo de torneos considerados de máxima categoría dentro de la IBJJF. Junto con el Campeonato Europeo y el Pan Kids, es uno de los eventos infantiles de 4 estrellas, la máxima valoración otorgada por la federación.

En el sistema de clasificación de la IBJJF, una medalla de oro otorga 9 puntos, una medalla de plata 3 y una medalla de bronce 1 punto. Gracias a su victoria, Caetano sumó 36 unidades, cifra que lo ha catapultado a la cima de la clasificación mundial de su categoría.

Apenas se ha disputado uno de los tres grandes campeonatos de máxima puntuación de la temporada. Con el Pan Kids aún por celebrarse en Orlando, Estados Unidos, Caetano se encuentra en una posición privilegiada para defender su liderato y continuar sumando puntos en busca de un objetivo: terminar la temporada como el atleta número uno del mundo en su categoría.

Este logro representa un hito para el deporte peruano. Por ello, el desafío ahora no es solamente haber llegado a la cima, sino mantenerse allí y consolidar una campaña histórica que podría convertir a Caetano Bacigalupo en el primer peruano en finalizar una temporada como número uno del mundo en el jiu-jitsu infantil.