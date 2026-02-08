Con la transmisión de Canal 5 de Televisa, ESPN, Disney Plus, TV Azteca 7, FOX Sports y DAZN, no te pierdas el Super Bowl 2026 con el . Hay que recordar un detalle importante: en Estados Unidos este gran evento, que tendrá a Bad Bunny en el show del medio tiempo, será televisado por NBC y Peacock. El compromiso tendrá lugar en el Levi’s Stadium y, según el horario de países como Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 6:30 p.m., con dos horas más en Argentina y seis más en España. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV! Depor te ofrecerá la mejor información en todas sus plataformas.

Canal 5 de Televisa transmite el partido entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks por el Super Bowl LX 2026. (Video: Getty Images)
