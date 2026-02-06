En un hecho sin precedentes, el cantante puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, ​conocido artísticamente como Bad Bunny, se presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, que enfrentará a los New England Patriors y los Seattle Seahwks, el mismo que se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Recientemente ganador de tres premios Grammy, uno de ellos a mejor álbum del año (hecho histórico en la música latina), busca dar un paso más adelante en su exitosa carrera musical, en medio de fuertes críticas por parte del gobierno de Estados Unidos y por su presencia.

Como se recuerda, el artista boricua, junto a otros de la industria musical, expresaron su rechazo a la ley migratoria y la creación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por una serie de denuncias de arrestos arbitrarios en contra de inmigrantes latinos.

Bad Bunny en los últimos premios Grammy. (Foto: Getty)

En lo estríctamente musical, Bad Bunny hace un alto a su exitosa gira mundial para ser parte de uno de los eventos más vistos del mundo y que reúne la atención de público diverso y que, sin duda, ha generado una expectativa particular por lo que pueda hacer en el escenario.

¿Cuándo y a qué hora será el Super Bowl 2026?

Este Super Bowl se disputará el próximo domingo 8 de febrero desde las 6:30 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil; una hora menos en México; y seis horas más en España), mientras que una hora antes será en territorio local (Estados Unidos) en una edición que advierte ser la que más cantidad de latinos ha reunido en su historia.

Según se pudo conocer, el presidente de USA, Donald Trump, será uno de los ausentes del evento, en un contexto de tensiones políticas. Además, manifestó su disconformidad con la presencia de Bad Bunny en el show principal.

¿A qué hora se presenta Bad Bunny en el Super Bowl?

México y Centroamérica: 7:00 p. m. – 7:30 p. m.

7:00 p. m. – 7:30 p. m. Perú, Colombia y Panamá: 8:00 p. m. – 8:30 p. m.

8:00 p. m. – 8:30 p. m. Estados Unidos (ET): 8:00 p. m. – 8:30 p. m.

8:00 p. m. – 8:30 p. m. Estados Unidos (PT): 5:00 p. m. – 5:30 p. m.

5:00 p. m. – 5:30 p. m. España: 2:00 a. m. – 2:30 a. m. (del lunes 9 de febrero)

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en Latinoamérica?

En Latinoamérica, las señales habilitadas para ver el Super Bowl 2026 son ESPN y FOX Sports. Estos serán los únicos canales disponibles para ver el juego de New England Patriots vs. Seattle Seahawks en directo. Además, todas las incidencias se verán en tiempo real en la web de Depor.

Programa del Super Bowl 60:

Concierto Tailgate: Teddy Swims (headliner) y LaRussell (apertura)

Ceremonia de apertura: Green Day

Himno Nacional: Charlie Puth

“America the Beautiful”: Brandi Carlile

“Lift Every Voice and Sing”: Coco Jones

Show de medio tiempo: Bad Bunny

