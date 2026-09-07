La majestuosa serranía de Piura volverá a vestirse de gala para albergar la tercera edición del Canchaque Trail Fest del 8 al 10 de octubre, un evento deportivo que congregará a cerca de 500 corredores de todo el país. Conocida popularmente como la ‘Suiza Piurana’ por sus exuberantes montañas verdes, valles y clima fresco, la localidad de Canchaque se transformará en el epicentro de las carreras de montaña con una competencia de alto nivel sobre terrenos variados que combinan senderos, pendientes pronunciadas de ascenso continuados por quebradas y hermosos paisajes.

Para esta edición, la organización ha preparado seis distancias adaptadas a distintos perfiles de competidores. La oferta incluye la distancia Kids, un recorrido formativo en senderos seguros; el Kilómetro Vertical (5.8K), de alta exigencia con casi 1000 metros de desnivel positivo; la ruta 6K de dificultad baja con 253 metros de desnivel; la ruta 12K Mishahuaca, de dificultad media con 789 metros de desnivel acumulado; la ruta 25K Palambla Skyrace, de alta dificultad con 1,590 metros de desnivel; y la prueba reina 42K Chorro Blanco Skymarathon, una maratón de montaña reservada para atletas experimentados con 2,559 metros de desnivel positivo. Los deportistas e interesados en asegurar uno de los cupos disponibles pueden realizar su inscripción directamente a través de la plataforma oficial en canchaquetrailfest.pe.

La prueba contará con la participación especial de una delegación del CIVA Endurance Club, liderada por el atleta de nivel internacional José Manuel Quispe, reciente clasificado a la final del Skyrunner World Series. Junto a él, otros destacados deportistas del club se darán cita para medirse en la montaña, acompañados por los Canchaque Runners, la comunidad de corredores locales que representa el crecimiento del trail running en la provincia.

Sobre el propósito y alcance del evento, José Juan Ciccia, director y fundador de la carrera, destacó: “El Canchaque Trail Fest nació como un homenaje a esta tierra maravillosa y con el objetivo claro de descentralizar el atletismo de montaña en el Perú. Queremos brindar una experiencia técnica de nivel internacional que promueva el talento nacional y, al mismo tiempo, genere un impacto positivo directo en la comunidad local a través del deporte y el turismo”.

Además del rigor deportivo, la competencia es catalogada por los corredores como la “patronal del trail”, una celebración donde toda la localidad se involucra activamente. La jornada integrará la oferta turística de la zona —con recorridos hacia las cascadas de Mishahuaca, puentes colgantes, miradores y fincas cafetaleras— junto a una feria gastronómica de platos típicos regionales y un gran fin de fiesta patronal para cerrar la experiencia.