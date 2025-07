Vamos con la información. Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner juegan este miércoles desde las 10:00 a.m., en el compromiso correspondiente a la final del Wimbledon 2025. ¿En qué canales ver la transmisión? Para verlo, deberás conectarte a la señal de ESPN para toda Latinoamérica y si quieres verlo por streaming, deberás ver Disney Plus desde el app. Entérate todos los detalles de la contienda en la siguiente nota.

Carlos Alcaraz venció al estadounidense Taylor Fritz en la semifinal de Wimbledon por 3-1 y antes se impuso a Cameron Norrie (3-0). De esta, buscará coronarse nuevamente en el certamen, tentando también alcanzar el primer lugar del ránking mundial ante un rival conocido.

Por su lado, Jannik Sinner en ‘semis’ venció a Novak Djokovic por 3-0 y en cuartos superó a Ben Shelton (3-0). El actual 1° del deporte regresó después de una sanción; sin embargo, mantiene su alto nivel y se medirá nuevamente ante su rival más cercano en la actualidad.

¿En qué canal ver Alcaraz vs. Sinner en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de Wimbledon 2025, por lo que el Alcaraz vs. Sinner podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y Movistar TV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Alcaraz vs. Sinner en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner será visto en NBC, Fubo, Peacock y Tennis Channel, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner en España?

En España, el compromiso entre Alcaraz vs. Sinner podrá verse por DMAX, Eurosport y Tennis TV. Estas señales están autorizadas.

¿En qué canal ver Alcaraz vs. Sinner en internet?

Para ver la transmisión entre Alcaraz vs. Sinner por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de ESPN para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de Disney Plus.

¿A qué hora juegan Alcaraz vs. Sinner en el Perú?

De acuerdo a la programación de Wimbledon, el partido entre Alcaraz vs. Sinner está pactado para disputarse este domingo 13 de julio a partir de las 10:00 a.m.

¿A qué hora juegan Alcaraz vs. Sinner en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Alcaraz vs. Sinner es a las 11:00 a.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 10:00 a.m.

¿A qué hora juegan Alcaraz vs. Sinner en España?

En España, el choque entre Alcaraz vs. Sinner por la final de Wimbledon, está pactado para iniciar a las 5:00 p.m. Los hinchas de ambos deportistas en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Alcaraz vs. Sinner en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Alcaraz vs. Sinner está programado para las 12:00 p.m.

