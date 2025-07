Mientras Sporting Cristal se alista para afrontar el Torneo Clausura 2025, una situación llama la atención puertas adentro: Mateo Rodríguez, una de las mayores promesas ofensivas de sus divisiones menores, todavía no ha firmado contrato profesional con el club. El hijo del recordado defensor de la selección peruana, Alberto ‘Mudo’ Rodríguez, destacó con la Sub 20 celeste en campeonatos internacionales como la Copa Mitad del Mundo en Ecuador y la Copa Libertadores Sub 20, pero su futuro inmediato sigue siendo incierto. La falta de un acuerdo ha generado preocupación entre los hinchas y ha abierto la puerta a especulaciones sobre un posible alejamiento si no se resuelve el entrampamiento contractual.

Según reveló el periodista Paul Pérez, la negociación entre el club rimense y el entorno del jugador se encuentra detenida. El principal motivo sería el salario ofrecido, que ha sido considerado “poco serio” por los representantes del atacante. Además, existirían desacuerdos en torno a las condiciones de una futura venta, aspecto clave para su desarrollo profesional y valorización en el mercado.

La situación llama aún más la atención si se tiene en cuenta que Rodríguez ha sido una de las figuras constantes en las categorías juveniles de Cristal. Su desempeño en la reciente Copa Mitad del Mundo fue destacado no solo por la prensa local, sino también por observadores internacionales que lo catalogan como un talento con proyección.

Con apenas 18 años, Mateo ha demostrado madurez, desequilibrio en el uno contra uno, velocidad y sobre todo gol. Estos atributos lo han convertido en un nombre recurrente dentro del equipo Sub 20 y una opción natural para dar el salto al primer equipo a corto plazo.

Sin embargo, sin un contrato firmado, esa evolución podría estancarse o, incluso, cambiar de rumbo. Desde el entorno del jugador consideran que la propuesta económica no corresponde al nivel mostrado por Mateo ni al valor potencial que podría generar en una futura transferencia.

Mateo Rodríguez aún no ha tenido la oportunidad en el primer equipo de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

El caso ha comenzado a llamar la atención de otros clubes que siguen de cerca la evolución del futbolista, conscientes de que la falta de un acuerdo puede abrir una oportunidad inesperada en el mercado local o internacional.

Sporting Cristal, por su parte, mantiene una política clara de promoción de juveniles, pero este tipo de casos vuelve a encender el debate sobre la necesidad de ofrecer condiciones justas para retener a sus principales talentos formados en casa.

Por ahora, la continuidad de Mateo Rodríguez sigue en pausa. Entrena, compite y rinde con la camiseta celeste, pero su firma aún no llega. Todo dependerá de que ambas partes logren destrabar el acuerdo en los próximos días para evitar que otra joya de La Florida termine partiendo sin haber debutado en el primer equipo.

