Catalina Zariquiey se coronó subcampeona del Mundial Junior ISA 2025, tras finalizar en el segundo lugar de la gran final disputada en Punta Rocas. El heat decisivo fue muy peleado. De hecho, Catalina se ubicó segunda por una diferencia mínima de apenas 0.20 puntos. La ganadora del evento, Bailey Turner de Estados Unidos, logró encontrar una ola clave en los últimos minutos, con la que consiguió tomar la ventaja final.

Con este resultado, la surfista nacional de 16 años hizo historia al subir al podio de un Mundial Junior ISA luego de 14 años. La última vez que Perú logró un resultado similar fue en la edición de 2011, cuando Cristóbal de Col se consagró campeón.

“Estoy un poco triste porque estuve súper cerca de la victoria. Todo se definió al momento final. No entró esa ola que tal vez necesitaba para mejorar mi score, pero igual estoy agradecida con todo el equipo, los peruanos, mi familia. Estoy orgullosa de todos los heats que he hecho”, fueron las palabras de Zariquiey.

El Team Perú logró una destacada actuación al finalizar en el cuarto lugar de la competencia por equipos, subiendo al podio tras 14 años y escalando cuatro posiciones en comparación con su participación del año pasado.

El equipo nacional quedó cuarto por tan solo 79 puntos por detrás del tercero, Brasil. Australia (1°) y Estados Unidos (2°) y Brasil (3°) completaron el podio. El balance del Team Perú fue muy positivo, con seis surfistas clasificados a cuartos de final, dos a semifinales y uno logrando subir al podio en el segundo lugar.

Esta actuación supera lo realizado en la edición anterior, en la que Perú finalizó en el octavo puesto. La última vez que el equipo nacional había alcanzado un resultado similar fue en el Mundial Junior ISA 2011, disputado en Punta Hermosa.

Más temprano, Bastián Arévalo compitió en la semifinal de la categoría Sub 16, donde lamentablemente no pudo obtener el cupo a la gran final. El surfista nacional de 16 años finalizó tercero en su heat, por detrás de los australianos Ocean Lancaster y Caden Francis, tras sumar un puntaje de 10.07, ubicándose así dentro del top 6 del mundo en su categoría.